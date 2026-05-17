Семин: борьба «Краснодара» и «Зенита» показывает плохую работу других клубов

МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Борьба за чемпионство между футбольными клубами «Краснодар» и «Зенит» на протяжении нескольких сезонов говорит о слабой работе других команд Мир — Российской премьер-лиги. Такое мнение ТАСС высказал бывший главный тренер «Локомотива» и сборной России Юрий Семин.
Ранее ТАСС сообщал, что «Зенит» в рекордный 11-й раз выиграл чемпионат России по футболу. «Краснодар» набрал 66 очков и занял второе место.
«Турнирная таблица всегда определяет работу того или иного клуба. Поэтому все в ней закономерно. Каждая команда сыграла 30 матчей. “Краснодар” допустил ошибки в предпоследней игре с “Динамо”, и так они отдали титул. “Зенит” во второй половине чемпионата таких грубых ошибок не допускал», — сказал Семин.
«Что касается того, что который сезон подряд за первое место борются только два клуба, то это говорит о том, что остальные команды, у которых хороший бюджет, наверное, работают не совсем хорошо, раз не могут составить им конкуренцию. Это проблемы этих команд, их достаточно большая группа, которая не лучшим образом сезон провела и фактически никакой конкуренции ни “Краснодару”, ни “Зениту” не составила», — добавил он.
