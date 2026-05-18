Футболист «Спартака» поедет на ЧМ в составе сборной ДР Конго

Нападающий «Спартака» Тео Бонгонда попал в окончательный состав сборной Демократической Республики Конго, которая поедет на чемпионат мира 2026 года.

Источник: РИА "Новости"

Тео Бонгонда попал в окончательную заявку сборной ДР Конго на чемпионат мира 2026 года.

Формально до конца июня футболист числится в московском «Спартаке», однако недавно он объявил об уходе из команды. Клуб подтвердил, что не собирается продлевать контракт с футболистом, который рассчитан до 30 июня 2026 года. В сезоне-2025/2026 Бонгонда провел шесть матчей в чемпионате и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями.

Бонгонда родился в Бельгии в семье конголезца и бельгийки. Ранее 30-летний футболист играл за «Зюльте-Варегем», «Генк», «Трабзонспор», «Сельту» и «Кадис».

Конголезская федерация футбола (FECOFA) объявила следующий состав сборной на чемпионат мира 2026 года:

Вратари: Тимоти Файюлу («Ноа»), Лионель Мпаси («Гавр»), Матье Эсполо («Стандард»).

Защитники: Аарон Ван-Биссака («Вест Хэм»), Жедеон Калулу («Арис»), Шансель Мбемба («Лилль»), Аксель Туанзебе («Бернли»), Дилан Батубинсика («Лариса»), Рокки Бушири («Хиберниан»), Артур Масуаку («Ланс»), Йорис Кайембе («Генк»).

Полузащитники: Самюэль Мутуссами («Атромитос»), Нгалай Мукау («Лилль»), Гаэль Какута («Лариса»), Ноа Садики («Сандерленд»), Эдо Кайембе («Уотфорд»).

Нападающие: Тео Бонгонда («Спартак»), Натаниэль Мбуку («Монпелье»), Седрик Бакамбу («Бетис»), Симон Банза («Аль-Джазира»), Фистон Майеле («Пирамидс»), Йоан Висса («Ньюкасл»), Брайан Чипенга («Кастельон»), Мешак Элиа («Аланьяспор»).

На чемпионате мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике, конголезцы попали в группу K, где сыграют с Португалией, Узбекистаном и Колумбией. Турнир стартует 11 июня.