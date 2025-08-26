«Галатасарай» может подать в суд на московский «Спартак»

Однако ранее Куэста успешно прошел медицинское обследование в «Галатасарае», а болезней и травм у него не появилось. Турецкий клуб может пожаловаться на «Спартак» в ФИФА и подать в суд на красно-белых за нарушение предварительных договоренностей.