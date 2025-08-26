Ричмонд
«Галатасарай» может подать в суд на московский «Спартак»

Турецкий «Галатасарай» готов применить санкции к’Спартаку" после отказа приобретать защитника Карлоса Куэсту. Об этом сообщил в соцсетях журналист Осман Алтунтерим.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Freepik

По данным источника, «Спартак» достиг договоренности по трансферу с Куэстой, однако неожиданно красно-белые решили переключиться на другого кандидата на позицию центрального защитника. Москвичи уведомили «Галатасарай», что отказываются от колумбийца якобы из-за его проблем со здоровьем.

Однако ранее Куэста успешно прошел медицинское обследование в «Галатасарае», а болезней и травм у него не появилось. Турецкий клуб может пожаловаться на «Спартак» в ФИФА и подать в суд на красно-белых за нарушение предварительных договоренностей.

26-летний Карлос Куэста — футболист сборной Колумбии. Он был приобретен «Галатасараем» у «Генка» за 8 миллионов евро в феврале 2025 года. 26 августа СМИ сообщили, что «Спартак» возобновил переговоры по переходу защитника итальянского «Торино» Сауля Коко.

После шести туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 красно-белые занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.