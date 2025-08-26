Бубнов резко высказался о тренере «Балтики» Талалаеве

Андрей Талалаев ранее заявил, что предложил руководству «Балтики» отвезти Бубнова подлечиться в профилакторий, чтобы «он мог более адекватно воспринимать футбол». Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.
«Он с колхозниками играет. Говорит: “У меня футболисты — колхозники”. Он ведет себя так, что сам себя критикует. Какого уровня он тренер? Для чемпионата Армении — супер-тренер, а для России? Я его предлагал в сборную, потому что он так себя ведет, что у нас нет тренера, который так разбирался бы в футболе. Уже Карпин возмутился и сказал ему: “Закрой свой рот, чтобы я тебя не слышал”, — сказал Бубнов в эфире “Коммент. Шоу”.
В мае 2025 года Бубнов и Талалаев вступили в перепалку в эфире «Коммент. Шоу». Конфликт начался с того, что эксперт обратился к Талалаеву на «ты», и это возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова», угрожая покинуть эфир.
Андрей Талалаев возглавлял ранее ереванский «Пюник» и в 2018 году был признан тренером года в Армении. В России специалист тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.
После 6 туров РПЛ «Балтика» набрала 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 31 августа, подопечные Талалаева проведут выездную встречу с тольяттинским «Акроном».