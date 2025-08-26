Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
перерыв
Кайрат
0
:
Селтик
0
Все коэффициенты
П1
5.90
X
2.50
П2
2.13
Футбол. Кубок России
20:45
Ахмат
:
Рубин
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.65
П2
4.34
Футбол. Кубок России
20:45
Спартак
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.49
П2
8.25
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Пафос
:
Црвена Звезда
Все коэффициенты
П1
3.60
X
3.93
П2
2.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Штурм
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
2.25
X
3.90
П2
3.10
Футбол. Кубок России
завершен
Оренбург
3
:
Зенит
5
П1
X
П2

Бубнов резко высказался о тренере «Балтики» Талалаеве

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился мнением об уровне тренерской работы Андрея Талалаева. У сторон продолжается публичный конфликт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Андрей Талалаев ранее заявил, что предложил руководству «Балтики» отвезти Бубнова подлечиться в профилакторий, чтобы «он мог более адекватно воспринимать футбол». Футбольный эксперт Александр Бубнов ответил главному тренеру «Балтики» Андрею Талалаеву.

«Он с колхозниками играет. Говорит: “У меня футболисты — колхозники”. Он ведет себя так, что сам себя критикует. Какого уровня он тренер? Для чемпионата Армении — супер-тренер, а для России? Я его предлагал в сборную, потому что он так себя ведет, что у нас нет тренера, который так разбирался бы в футболе. Уже Карпин возмутился и сказал ему: “Закрой свой рот, чтобы я тебя не слышал”, — сказал Бубнов в эфире “Коммент. Шоу”.

В мае 2025 года Бубнов и Талалаев вступили в перепалку в эфире «Коммент. Шоу». Конфликт начался с того, что эксперт обратился к Талалаеву на «ты», и это возмутило тренера. Позднее между ними возникла перепалка, в ходе которой Талалаев попросил «заткнуть Бубнова», угрожая покинуть эфир.

Андрей Талалаев возглавлял ранее ереванский «Пюник» и в 2018 году был признан тренером года в Армении. В России специалист тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо». В сентябре 2024 года назначен главным тренером «Балтики». По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.

После 6 туров РПЛ «Балтика» набрала 12 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. В воскресенье, 31 августа, подопечные Талалаева проведут выездную встречу с тольяттинским «Акроном».