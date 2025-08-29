«Зенит» расторг контракт со Зделаром после 10 проведенных матчей

Клуб из Санкт-Петербурга достиг договоренности с 30-летним футболистом о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца июня 2026 года.
«Футбольный клуб “Зенит” желает Саше Зделару успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Саша», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.
Зделар перешел в «Зенит» минувшей зимой из московского ЦСКА за 1,3 млн евро. Он провел за «сине-бело-голубых» 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.
В этом сезоне Зделар провел за «Зенит» один матч, сыграв 15 минут в выездном матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата» (2:1).
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В субботу, 30 августа, команда Сергея Семака дома сыграет с «Пари НН». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.