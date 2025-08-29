Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
18:00
Родина
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
3.00
X
2.85
П2
2.85
Футбол. Италия
19:30
Кремонезе
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.62
X
3.30
П2
2.90
Футбол. Испания
20:30
Эльче
:
Леванте
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.31
П2
3.62
Футбол. Германия
21:30
Гамбург
:
Санкт-Паули
Все коэффициенты
П1
2.46
X
3.35
П2
3.07
Футбол. Италия
21:45
Лечче
:
Милан
Все коэффициенты
П1
6.30
X
4.00
П2
1.62
Футбол. Франция
21:45
Ланс
:
Брест
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.86
П2
4.20
Футбол. Испания
22:30
Валенсия
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.32
X
3.01
П2
3.75

«Зенит» расторг контракт со Зделаром после 10 проведенных матчей

«Зенит» объявил об уходе из команды сербского полузащитника Саши Зделара.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Максим Константинов/ТАСС

Клуб из Санкт-Петербурга достиг договоренности с 30-летним футболистом о досрочном расторжении контракта, который был рассчитан до конца июня 2026 года.

«Футбольный клуб “Зенит” желает Саше Зделару успехов в дальнейшей карьере и благодарит его за профессионализм, самоотдачу и время, проведенное вместе, а также победы, которые навсегда останутся частью нашей общей истории. Удачи, Саша», — сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Зделар перешел в «Зенит» минувшей зимой из московского ЦСКА за 1,3 млн евро. Он провел за «сине-бело-голубых» 10 матчей, в которых отметился одной голевой передачей.

В этом сезоне Зделар провел за «Зенит» один матч, сыграв 15 минут в выездном матче 1-го тура Пути РПЛ Кубка России против «Ахмата» (2:1).

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. В субботу, 30 августа, команда Сергея Семака дома сыграет с «Пари НН». Начало матча — в 16:15 по московскому времени.