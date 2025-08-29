«Утрехт» отменил переход Эль-Каруани в «Спартак» из-за политики

По данным СМИ, сделка о перехода защитника Эль-Каруани была уже на последней стадии, когда руководство голландского клуба по политическим причинам решило, что им не нужно вести дела с Россией, потому что это «морально безответственно».
Накануне Суфьян Эль-Каруани попрощался с болельщиками команды после матча плей-офф Лиги Европы УЕФА с клубом «Зриньски» (0:0). Нидерландский клуб по сумме двух матчей прошел в основной этап Лиги Европы.
Эль-Каруани является воспитанником клуба НЕК Неймеген. С 2023 года марокканец защищает цвета «Утрехта». За этот клуб он провел 78 матчей, в которых забил 3 мяча и сделал 19 результативных передач. В его активе три матча за сборную Марокко. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 9 миллионов евро.
Этим летом «Спартак» уже приобрел футболиста, выступающего на левом фланге обороны. К красно-белым из «Локомотива» присоединился Илья Самошников. Также в составе «Спартака» есть Олег Рябчук и имеющий опыт выступлений на позиции левого защитника Даниил Хлусевич.
После шести туров Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 красно-белые набрали 8 очков и занимают восьмое место в турнирной таблице. В следующем матче чемпионата «Спартак» сыграет с «Сочи» 30 августа.