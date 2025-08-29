Стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 7-м туре РПЛ

Центральный матч тура между ЦСКА и «Краснодаром» рассудит судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Белокур. Резервным судьей назначен Инал Танашев, арбитром VAR — Павел Кукуян, ассистентом VAR — Роман Галимов.
Матч ЦСКА — «Краснодар» состоится в воскресенье, 31 августа. Начало матча — в 17:00 по московскому времени.
Другие судейские назначения на матчи 7-го тура РПЛ
30 августа, суббота:
- «Оренбург» — «Рубин»: главный судья — Евгений Буланов, помощники — Дмитрий Сафьян, Денис Березнов, резервный судья — Сергей Чебан, ВАР — Анатолий Жабченко, ассистент ВАР — Павел Кукуян;
- «Зенит» — «Пари НН»: главный судья — Сергей Иванов, помощники судьи — Алексей Лунев, Варанцо Петросян, резервный судья — Юрий Карпов, ВАР — Павел Шадыханов, ассистент ВАР — Роман Галимов;
- «Спартак» — «Сочи»: главный судья — Иван Абросимов, помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин, резервный судья — Александр Машлякевич, ВАР — Владимир Москалев, ассистент ВАР — Егор Егоров;
- «Ростов» — «Ахмат»: главный судья — Алексей Сухой, помощники судьи — Максим Гаврилин, Андрей Болотенков, резервный судья — Ранэль Зияков, ВАР — Виталий Мешков; ассистент ВАР — Антон Фролов;
31 августа (воскресенье):
- «Акрон» — «Балтика»: главный судья — Ян Бобровский, помощники судьи — Дмитрий Ермаков, Алексей Стипиди, резервный судья — Евгений Галимов, ВАР — Андрей Фисенко, ассистент ВАР — Евгений Кукуляк;
- «Локомотив» — «Крылья Советов»: главный судья — Сергей Карасев, помощники судьи — Адлан Хатуев, Станислав Попков, резервный судья — Максим Перезва, ВАР — Сергей Цыганок, ассистент ВАР — Павел Шадыханов;
- «Динамо» Махачкала — «Динамо» Москва: главный судья — Артем Чистяков, помощники судьи — Андрей Образко, Алексей Ширяев, резервный судья — Антон Анопа, ВАР — Артур Федоров, ассистент ВАР — Владимир Москалев.