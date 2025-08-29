Стало известно, кто рассудит ЦСКА и «Краснодар» в 7-м туре РПЛ

Центральный матч тура между ЦСКА и «Краснодаром» рассудит судейская бригада во главе с Рафаэлем Шафеевым. Помогать ему будут Игорь Демешко и Максим Белокур. Резервным судьей назначен Инал Танашев, арбитром VAR — Павел Кукуян, ассистентом VAR — Роман Галимов.