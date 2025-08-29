Матч «Зенит» — «Пари НН» 30 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

У «Пари НН» все плохо. Команда на предпоследнем месте в таблице, еще и лишена возможности проводить домашние матчи у себя в городе. Если в номинально домашних встречах команде Алексея Шпилевского еще удается цеплять какие-то очки, то гостевые матчи проиграны в этом сезоне все. Поэтому трудно сказать, но что нижегородцы могут рассчитывать против «Зенита» который устремился в погоню за ушедшими в отрыв лидерами. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.