Матч «Зенит» — «Пари НН» 30 августа 2025 года: когда начало и где смотреть

Игра начнется в 16:15 мск на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Главный арбитр матча — Сергей Иванов (Ростов-на-Дону). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.
Встречаются две команды, недовольные своим турнирным положением. «Зенит» перед стартом тура занимал шестое место, отставая от лидирующего «Краснодара» на 6 очков. Для возвращения в число соискателей чемпионского титула петербуржцам нужна серия побед. Сейчас для этого достаточно хороший момент, тем более, с учетом Кубка, команда Семака впервые в этом сезоне смогла победить два раза подряд, причем махачкалинское «Динамо» и «Оренбург» на двоих получили от «Зенита» 9 голов, а на старте с забитыми мячами у вице-чемпионов были проблемы.
У «Пари НН» все плохо. Команда на предпоследнем месте в таблице, еще и лишена возможности проводить домашние матчи у себя в городе. Если в номинально домашних встречах команде Алексея Шпилевского еще удается цеплять какие-то очки, то гостевые матчи проиграны в этом сезоне все. Поэтому трудно сказать, но что нижегородцы могут рассчитывать против «Зенита» который устремился в погоню за ушедшими в отрыв лидерами. Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.
Букмекеры в своих прогнозах не видят практически никаких шансов для гостей. Поставить на победу «Зенита» можно с коэффициентом 1,19, а шансы «Пари НН» оценили в 15,00. Ничья идет с коэффициентом 6,90. По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1,55, а тотал меньше 2.5 мяча идет за 2,45.