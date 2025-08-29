Самарский губернатор назвал беспределом ситуацию с агентами

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев также назвал «чудовищной» историю с миллиардным долгом футбольного клуба «Крылья Советов» перед Ростехом.
«Агенты — это часть нашей жизни, это нормально абсолютно, Другое дело, что есть агентский договор, в котором все это прописано. Но когда тебя заставляют, как футболиста, мешками деньги отдавать из своей зарплаты непонятным людям, — это беспредел», — заявил губернатор.
«Почему не отдаем долг Ростеху? Не потому, что денег нет. На самом деле в футбольный клуб и все, что вокруг него, заливалось столько денег, и, честно скажу, столько воровалось. Я до конца еще не посчитал, но долг перед Ростехом можно было бы отдать за два года, не воруя», — добавил Федорищев.
Арбитражный суд Москвы взыскал 923 млн рублей с «Крыльев Советов» по требованию «РТ-капитал» в связи с тем, что клуб с 2016 года не выполняет обязательства по погашению долга, взятого для финансовой поддержки. Ответчик намерен обжаловать решение суда. При этом региональные власти заявляли о готовности выплатить долг после того, как состоятся соответствующие судебные решения.
Осенью 2024 года Вячеслав Федорищев стал самой обсуждаемой персоной в российском футболе, заявив, что представитель «Крыльев Советов» сообщил ему о долге клуба в 36 миллионов рублей перед «преступниками, связанными с коррупцией в судействе». В январе в Самарской области возбудили уголовное дело о мошенничестве.
В прошлом сезоне «Крылья Советов» заняли 10-е место в Российской Премьер-лиге. В новом сезоне подопечные Магомеда Адиева набрали 8 очков в 6 туров и в данный момент занимают 9-е место. В 7-м туре самарцы сыграют в Москве с лидером турнира «Локомотивом». Встреча пройдет в воскресенье, 31 августа, и начнется в 15:45 по московскому времени.
Магомед Адиев
Мурад Мусаев
Гаэтан Перрен
(Дуглас Аугусту)
3′
Эдуард Сперцян
13′
Джон Кордоба
(Гаэтан Перрен)
42′
Жоау Батчи
(Эдуард Сперцян)
78′
Джон Кордоба
(Жоау Батчи)
86′
Никита Кривцов
(Эдуард Сперцян)
90′
30
Сергей Песьяков
5
Доминик Ороз
18
Иван Лепский
47
Сергей Божин
26
Джимми Марин
6
Сергей Бабкин
15
Николай Рассказов
46′
9
Алексей Сутормин
2
Кирилл Печенин
68′
3
Томас Галдамес
11
Амар Рахманович
59′
7
Вадим Раков
77
Ильзат Ахметов
59′
8
Максим Витюгов
22
Фернандо Костанца
46′
14
Михайло Баньяц
58′
1
Станислав Агкацев
20
Джованни Гонсалес
10
Эдуард Сперцян
9
Джон Кордоба
3
Тормена
4
Диего Коста
98
Сергей Петров
82′
59
Артем Хмарин
23
Гаэтан Перрен
69′
11
Жоау Батчи
7
Виктор Са
74′
8
Данила Козлов
53
Александр Черников
69′
88
Никита Кривцов
66
Дуглас Аугусту
82′
6
Кевин Ленини
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Ассистент ВАР
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти