Футбол. Первая лига
1-й тайм
Факел
0
:
Арсенал
0
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.47
П2
2.95
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Косово
:
Швеция
Все коэффициенты
П1
5.30
X
4.09
П2
1.68
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Швейцария
:
Словения
Все коэффициенты
П1
1.47
X
4.71
П2
7.70
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Беларусь
:
Шотландия
Все коэффициенты
П1
8.50
X
4.10
П2
1.50
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Греция
:
Дания
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.20
П2
3.15
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Израиль
:
Италия
Все коэффициенты
П1
7.75
X
5.10
П2
1.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Гибралтар
:
Фарерские острова
Все коэффициенты
П1
9.00
X
4.25
П2
1.45
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
21:45
Хорватия
:
Черногория
Все коэффициенты
П1
1.22
X
7.04
П2
16.00
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
2
:
Сокол
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
1
:
Нефтехимик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
1
:
Чайка
0
П1
X
П2

Форвард «Зенита» похвастался полными ведрами грибов

Александр Соболев выложил в соцсетях пост с полными ведрами грибов.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Форвард «Зенита» Александр Соболев выложил в своем телеграм-канале фото с полными ведрами грибов. Футболист провел выходной день на природе.

«Выходной в лесу!» — написал Соболев, приложив фото.

Известно, что нападающий любит компьютерные игры, он также делился и тем, что у него есть хобби и в оффлайне.

«Люблю рыбалку! Всегда с удовольствием беру удочку в руки. Уже знаю, кто ещё в “Зените” рыбак, — ​Саша Анюков. Он меня позвал порыбачить как-нибудь вместе, надо будет попробовать», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».

Напомним, петербургский «Зенит» после семи туров РПЛ находится на пятом месте в турнирной таблице. На счету команды 12 очков. Нападающий провел за «Зенит» шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.

В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.