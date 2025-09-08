Форвард «Зенита» похвастался полными ведрами грибов

Форвард «Зенита» Александр Соболев выложил в своем телеграм-канале фото с полными ведрами грибов. Футболист провел выходной день на природе.
«Выходной в лесу!» — написал Соболев, приложив фото.
Известно, что нападающий любит компьютерные игры, он также делился и тем, что у него есть хобби и в оффлайне.
«Люблю рыбалку! Всегда с удовольствием беру удочку в руки. Уже знаю, кто ещё в “Зените” рыбак, — Саша Анюков. Он меня позвал порыбачить как-нибудь вместе, надо будет попробовать», — приводит слова Соболева пресс-служба «Зенита».
Напомним, петербургский «Зенит» после семи туров РПЛ находится на пятом месте в турнирной таблице. На счету команды 12 очков. Нападающий провел за «Зенит» шесть матчей, в которых забил два мяча и отдал одну голевую передачу.
В феврале 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских ассоциаций (УЕФА) отстранили национальную российскую команду и российские клубы от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022.