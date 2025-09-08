Кисляк не уйдет в «Бешикташ» — ЦСКА оценил игрока в 30 млн евро

Слухи о возможном трансфере в «Бешикташ» полузащитнику ЦСКА Матвея Кисляка не соответствуют действительности. Как сообщает Sport24, россиянин не перейдет в стамбульский клуб за 10 миллионов евро, поскольку армейцы оценивают его в 30 миллионов.
Матвей Кисляк проводит второй полноценный сезон на взрослом уровне. Он провел за ЦСКА 53 матча во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал четыре голевые передачи. Действующий контракт Кисляка с армейцами рассчитан до лета 2028 года. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость хавбека в 8 миллионов евро.
В марте этого года Кисляк дебютировал за сборную России в товарищеском матче против Гренады (5:0). Всего в его активе пять матча за национальную команду, накануне ему удалось забить свой первый мяч за сборную — в ворота команды Катара (4:1).
После 7 туров ЦСКА набрал 15 матчей и занимает второе место в турнирной таблице, лишь на очко отставая от лидирующего «Краснодара». В воскресенье, 14 сентября, подопечные Фабио Челестини проведут выездной матч против «Ростова». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.