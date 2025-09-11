Сербский полузащитник «Наполи» станет игроком ЦСКА

За молодежный состав неаполитанцев Попович провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 20 матчей за сборные Сербии U17 и U19, в которых он забил два мяча и отдал шесть голевых передач.