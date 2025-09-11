Ричмонд
Сербский полузащитник «Наполи» станет игроком ЦСКА

Московский ЦСКА договорился о подписании контракта с полузащитником «Наполи» Матией Поповичем. Об этом сообщает журналист Иван Карпов.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Getty Images

По информации источника, 19-летний серб на правах свободного агента подпишет с российским клубом трехлетний контракт. По условиям соглашения «Наполи» может получить 500 тыс. евро, когда Попович сыграет за ЦСКА 10 матчей в РПЛ и Кубке России.

Отмечается, что ЦСКА может отправить Поповича в аренду в «Партизан», в системе которого он находился до переезда в Италию в январе 2024 года.

В 2023 году британское издание The Guardian включило Поповича в список самых перспективных молодых талантов мирового футбола. Интерес к Матии проявляли «Барселона», «Реал», «Бавария», дортмундская «Боруссия» и «Милан», однако он решил присоединиться к академии «Наполи».

За молодежный состав неаполитанцев Попович провел 26 матчей, в которых забил 11 мячей и отдал четыре голевые передачи. Также на его счету 20 матчей за сборные Сербии U17 и U19, в которых он забил два мяча и отдал шесть голевых передач.

Попович выступает на позиции атакующего полузащитника, но также способен действовать на позициях центрального нападающего и левого вингера. При внушительном росте в 195 см он обладает хорошей техникой и высокой скоростью.

Сообщается, что дедушка футболиста является уроженцем СССР, поэтому потенциально Попович может получить российское гражданство и быть заигран за сборную России. Кроме того, он уже имеет немецкий паспорт, так как родился недалеко от Мюнхена.

ЦСКА занимает второе место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на один балл. В воскресенье, 14 сентября, армейский клуб на выезде сыграет с «Ростовом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.