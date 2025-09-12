Бывший нападающий «Локомотива» Камано подписал контракт с «Сочи»

Контракт с 29-летним футболистом, который находился в статусе свободного агента, рассчитан на один год и имеет опцию продления еще на один сезон.
Ранее Камано уже выступал в РПЛ, отыграв три сезон в московском «Локомотиве». С 2020 по 2023 год он провел за «железнодорожников» 91 матч, в котором забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач.
Последние два года Камано провел в чемпионате Саудовской Аравии, где выступал за «Абху» и «Дамак». В общей сложности он провел за эти клубы 65 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. До приезда в России Камано выступал в чемпионате Франции за «Бастию» и «Бордо».
«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после семи туров одной набранное очко. В воскресенье, 14 сентября, команда Игоря Осинькина на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.