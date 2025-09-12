Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
19:00
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.33
П2
4.30
Футбол. Первая лига
19:00
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.93
X
3.50
П2
4.40
Футбол. Германия
21:30
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.18
X
3.85
П2
3.20
Футбол. Франция
21:45
Марсель
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.36
X
5.96
П2
9.20
Футбол. Испания
22:00
Севилья
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.86
X
3.60
П2
4.90
Футбол. Премьер-лига
13.09
Пари Нижний Новгород
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
2.77
X
3.53
П2
2.53

Бывший нападающий «Локомотива» Камано подписал контракт с «Сочи»

«Сочи» объявил о подписании контракта с нападающим сборной Гвинеи Франсуа Камано.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Контракт с 29-летним футболистом, который находился в статусе свободного агента, рассчитан на один год и имеет опцию продления еще на один сезон.

Ранее Камано уже выступал в РПЛ, отыграв три сезон в московском «Локомотиве». С 2020 по 2023 год он провел за «железнодорожников» 91 матч, в котором забил 18 мячей и отдал шесть голевых передач.

Последние два года Камано провел в чемпионате Саудовской Аравии, где выступал за «Абху» и «Дамак». В общей сложности он провел за эти клубы 65 матчей, в которых забил шесть мячей и отдал семь голевых передач. До приезда в России Камано выступал в чемпионате Франции за «Бастию» и «Бордо».

«Сочи» занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, имея после семи туров одной набранное очко. В воскресенье, 14 сентября, команда Игоря Осинькина на выезде сыграет с «Крыльями Советов». Начало матча — в 14:30 по московскому времени.