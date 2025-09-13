Карпин против «Спартака», КХЛ и Вуэльта Испании: что смотреть сегодня

Хоккей. КХЛ. Регулярный чемпионат. «Авангард» — «Динамо» Москва
14:00 Где смотреть: «Матч ТВ», «Кинопоиск».
Омский «Авангард» на своей площадке примет московское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Авангард» в минувшем сезоне бился на равных с ярославским «Локомотивом» в плей-офф и уступил лишь в седьмой игре серии во втором овертайме. В межсезонье команда Ги Буше укрепила состав и теперь вновь является одной из претендентов на Кубок Гагарина.
Бронзовый призер минувшего сезона КХЛ московское «Динамо» впервые добралось до наград при Алексее Кудашове. Летом бело-голубые сохранили костяк команды и готовы биться за трофей лиги.
В рамках КХЛ «Авангард» и «Динамо» провели 41 личную встречу. На счету омичей 13 побед, а москвичи были сильнее в 28 матчах. Кто победит в этой встрече?
Футбол. 8-й тур РПЛ. «Динамо» Москва — «Спартак»
19:00 Где смотреть: «Матч ТВ».
Московское «Динамо» на своем поле примет «Спартак» в матче 8-го тура РПЛ.
Для главного тренера бело-голубых Валерия Карпина дерби со «Спартаком» станет первым на посту «Динамо». В текущем сезоне «Динамо» выступает неудачно. Команда после 7 туров дважды одержала победу, дважды сыграла вничью и потерпела три поражения. Бело-голубые занимают 9-е место в турнирной таблице с 8 очками.
От «Спартака» ждали совсем другого старта. Коллектив Деяна Станковича находится на 7-м месте в турнирной таблице с 11 баллами. На стартовом отрезке чемпионата России красно-белые одержали три победы, дважды сыграли вничью и потерпели два поражения.
В минувшем розыгрыше РПЛ соперники встречались дважды: сначала была зафиксирована ничья (2:2), затем победили бело-голубые — 2:0. Какая команда проявит характер и одержит победу? Ответ узнаем уже сегодня.
Велоспорт. Мужчины. Вуэльта Испании. 20-й этап. Робледо-де-Чавела — Бола-дель-Мундо / 165,6 км
13:20 Где смотреть: Okko.
Сложный горный этап последнего в сезоне Гранд-тура Вуэльты Испании. Велосипедисты проедут 165,6 км с общим набором высоты в 4226 м.
В генеральной классификации лидерство удерживает датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma-Lease a Bike. В активе Вингегора есть две победы на «Тур де Франс», но он еще ни разу не забирал генеральную классификацию Вуэльты Испании. Помешать Вингегору это сделать может португалец Жуан Алмейда из команды UAE Team Emirates. Он идет на втором месте, отставая от датчанина на 44 секунды.
После второго места на «Тур де Франс»-2025 Вингегор жаждет победить на Вуэльте. Сможет ли спортсмен сделать это? Скоро увидим.
Футбол. Лига 1. 4-й тур. «Осер» — «Монако»
21:55 Где смотреть: Okko.
В рамках 4-го тура чемпионата Франции «Осер» на своем поле примет «Монако» с российским полузащитником Александром Головиным.
«Осер» на старте сезоне располагается в нижней части турнирной таблице. Команда занимает 14-е место с 3 очками. «Бургундцы» в первом туре обыграли «Лорьян», но с командами среднего уровня и выше они испытали сложности — 1:3 с «Ниццей» и 0:1 с «Нантом».
«Монако» и Александр Головин находятся в порядке после стартового отрезка. Команда занимает 5-е место в турнирной таблице с 6 очками. Монегаски точно хотят повторить результат минувшего сезона, забравшись в топ-3 по итогам чемпионата. «Монако» планирует увезти три очка и готовится к следующему матчу с «Метцем».