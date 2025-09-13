Карпин против «Спартака», КХЛ и Вуэльта Испании: что смотреть сегодня

В генеральной классификации лидерство удерживает датчанин Йонас Вингегор из команды Team Visma-Lease a Bike. В активе Вингегора есть две победы на «Тур де Франс», но он еще ни разу не забирал генеральную классификацию Вуэльты Испании. Помешать Вингегору это сделать может португалец Жуан Алмейда из команды UAE Team Emirates. Он идет на втором месте, отставая от датчанина на 44 секунды.