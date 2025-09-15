Тренер «Зенита» объяснил, зачем команде нужны новые игроки

«Когда команда берет много трофеев подряд, а состав остаётся примерно одним и тем же, футболисты теряют способность показать не 100%, а 110%. Нельзя сказать, что мы не давали 100%, но вот этих 10% иногда не хватало. Именно поэтому нужно постоянное обновление состава. Не нужно много трансферов: просто иногда добавлять свежую кровь, чтобы футболисты могли тащить друг друга», — сказал Оливейра.
За последние два года «Зенит» приобрел 23 футболиста, потратив на их трансферы более 150 млн евро.
Оливейра работает в «Зените» с 2019 года. Он пришел в петербургский клуб из «Уфы» вместе с тренерским штабом Сергея Семака. 42-летний специалист живет в России с 2009 года — ранее он выступал за пермский «Амкар», ярославский «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». В декабре 2021 года Оливейра получил российское гражданство.
«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Во вторник, 17 сентября, «сине-бело-голубые» в Кубке России дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.