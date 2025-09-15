Тренер «Зенита» объяснил, зачем команде нужны новые игроки

«Когда команда берет много трофеев подряд, а состав остаётся примерно одним и тем же, футболисты теряют способность показать не 100%, а 110%. Нельзя сказать, что мы не давали 100%, но вот этих 10% иногда не хватало. Именно поэтому нужно постоянное обновление состава. Не нужно много трансферов: просто иногда добавлять свежую кровь, чтобы футболисты могли тащить друг друга», — сказал Оливейра.