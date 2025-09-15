Ричмонд
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Уфа
0
:
Урал
0
Все коэффициенты
П1
4.90
X
3.25
П2
1.87
Футбол. Первая лига
18:30
Нефтехимик
:
Енисей
Все коэффициенты
П1
2.70
X
2.97
П2
2.95
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
Чайка
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.09
П2
6.90
Футбол. Италия
19:30
Верона
:
Кремонезе
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.06
П2
2.75
Футбол. Первая лига
19:30
Родина
:
Факел
Все коэффициенты
П1
2.30
X
3.00
П2
3.60
Футбол. Италия
21:45
Комо
:
Дженоа
Все коэффициенты
П1
1.68
X
3.80
П2
6.10
Футбол. Испания
22:00
Эспаньол
:
Мальорка
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.24
П2
3.54

Тренер «Зенита» объяснил, зачем команде нужны новые игроки

Бразильский тренер «Зенита» Виллиам де Оливейра в интервью «Спортсу» объяснил, зачем команде нужно постоянное обновление состава.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

«Когда команда берет много трофеев подряд, а состав остаётся примерно одним и тем же, футболисты теряют способность показать не 100%, а 110%. Нельзя сказать, что мы не давали 100%, но вот этих 10% иногда не хватало. Именно поэтому нужно постоянное обновление состава. Не нужно много трансферов: просто иногда добавлять свежую кровь, чтобы футболисты могли тащить друг друга», — сказал Оливейра.

За последние два года «Зенит» приобрел 23 футболиста, потратив на их трансферы более 150 млн евро.

Оливейра работает в «Зените» с 2019 года. Он пришел в петербургский клуб из «Уфы» вместе с тренерским штабом Сергея Семака. 42-летний специалист живет в России с 2009 года — ранее он выступал за пермский «Амкар», ярославский «Шинник», брянское «Динамо» и «Уфу». В декабре 2021 года Оливейра получил российское гражданство.

«Зенит» занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на шесть очков. Во вторник, 17 сентября, «сине-бело-голубые» в Кубке России дома сыграют с «Ахматом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.