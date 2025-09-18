Ричмонд
Комличенко: Читать надо всем, не только футболистам

Нападающий «Локомотива» Николай Комличенко заявил, что старается читать книги, когда есть такая возможность.

Источник: РИА "Новости"

Форвард Николай Комличенко считает, что читать нужно, в первую очередь, для самообразования.

«Я стараюсь читать. Не регулярно, когда появляется возможность. Сейчас вот купил “Цветы для Элджернона”, мне ее многие советовали. И действительно классный рассказ, всем рекомендую. Читать нужно, в первую очередь, для самообразования. Но причем тут футболисты? Читать надо любому человеку, вне зависимости от профессии — это просто твое развитие, чтобы с тобой можно было поговорить нормально», — приводит слова Комличенко «ВсеПроСпорт».

В августе министр спорта РФ Михаил Дегтярев предложил создать специальный список книг для футболистов, чтобы способствовать их личностному и интеллектуальному развитию. «В целом хочется, чтобы наши футболисты, кроме игры в футбол, еще транслировали смыслы. Это честная игра, благородство, преданность, верность, разные знания. Чтобы они их транслировали, они эти мысли должны иметь», — сказал тогда министр.

Николаю Комличенко 30 лет. Воспитанник «Краснодара» выступал за такие команды как новороссийский «Черноморец», чешские «Млада-Болеслав» и «Слован», московское «Динамо» и «Ростов». Летом 2025 года форвард перешел в «Локомотив». На счету Комличенко 9 матчей и 1 забитый мяч в составе сборной России.

После 8 матчей Российской Премьер-лиги сезона-2025/26 «Локомотив» набрал 16 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице, на 3 балла отставая от лидирующего «Краснодара». 20 сентября подопечные Михаила Галактионова сыграют в Махачкале против местного «Динамо».