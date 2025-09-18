Комличенко: Читать надо всем, не только футболистам

«Я стараюсь читать. Не регулярно, когда появляется возможность. Сейчас вот купил “Цветы для Элджернона”, мне ее многие советовали. И действительно классный рассказ, всем рекомендую. Читать нужно, в первую очередь, для самообразования. Но причем тут футболисты? Читать надо любому человеку, вне зависимости от профессии — это просто твое развитие, чтобы с тобой можно было поговорить нормально», — приводит слова Комличенко «ВсеПроСпорт».