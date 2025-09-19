Гайич дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно

29-летний серб получил красную карточку в выездном матче 8-го тура РПЛ против «Ростова» (0:1) за то, что отмахнулся от защитника «Ростова» Давида Семенчука, попав ему локтем в грудь.
«Гайич лично присутствовал, он весьма неплохо говорит по-русски. Он извинился перед комитетом, принес извинения футболисту “Ростова”, сказал, что сделал это не специально, чисто случайно. Санкция за агрессивное поведение — дисквалифицировать на два матча РПЛ. Один реально, другой — условно. Испытательный срок — три месяца», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.
Таким образом, Гайич пропустит ближайший матч ЦСКА в РПЛ на выезде против «Сочи», который состоится в понедельник, 22 сентября.
Гайич перешел в ЦСКА летом 2022 года на правах свободного агента из «Црвены Звезды». Он провел за армейцев 124 матча, в которых забил девять мячей и отдал девять голевых передач. Это его второе удаление в матчах за московский клуб.
ЦСКА занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.