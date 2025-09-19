Гайич дисквалифицирован на два матча, один из которых — условно

«Гайич лично присутствовал, он весьма неплохо говорит по-русски. Он извинился перед комитетом, принес извинения футболисту “Ростова”, сказал, что сделал это не специально, чисто случайно. Санкция за агрессивное поведение — дисквалифицировать на два матча РПЛ. Один реально, другой — условно. Испытательный срок — три месяца», — сказал глава КДК РФС Артур Григорьянц.