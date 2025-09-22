Артем Дзюба внесен в базу «Миротворца»

Причины включения 37-летнего футболиста не уточняются.
Сайт «Миротворец» — экстремистский интернет-ресурс, который ведет базу данных физических лиц, которых администрация сайта считает угрозой национальной безопасности Украины. Ранее в эту базу попадали и другие российские спортсмены, в том числе капитан «Вашингтона» Александр Овечкин.
Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31), а также рекордсменом по голам среди российских футболистов (244). Он четырежды становился чемпионом РПЛ, дважды выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий клуб «Адана Демирспор».
В этом сезоне Дзюба провел девять матчей за «Акрон», в которых забил четыре гола и отдал две голевые передачи. Его контракт с тольяттинским клубом рассчитан до лета 2026 года.