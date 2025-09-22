Ричмонд
Спортдиректор «Балтики» — о 2-м месте: Нет причин для просадки

Спортивный директор «Балтики» Армен Маргарян поделился мнением о выступлениях команды в сезоне РПЛ 2025/2026.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Второе место в турнирной таблице РПЛ — это не оверперфоманс, мы не идем выше по проценту набранных очков, мы идем даже с недобором, на мой взгляд. Но это не значит, что мы весь сезон так пройдем. Есть много причин, почему мы можем просесть. Но в то же время мы можем пройти и весь сезон так — у нас глубокий состав, сильный тренерский штаб, нормальная экосистема. Нет глобальных причин, почему мы должны просесть», — приводит слова Армена Маргаряна «РБ Спорт».

После 9 туров «Балтика» находится на втором месте в таблице Российской Премьер-лиги. Под руководством Андрея Талалаева команда одержала четыре победы, пять раз сыграла вничью и пока не потерпела ни одного поражения.

В воскресенье, 28 сентября, «Балтика» сыграет в Москве против ЦСКА. Начало встречи — в 14:30 по московскому времени.

Андрей Талалаев возглавляет «Балтику» с сентября 2024 года. По итогам сезона калининградский клуб под руководством Талалаева стал победителем Первой лиги и обеспечил себе место в Премьер-лиге.. Ранее специалист тренировал такие клубы как «Тамбов», «Химки», «Ахмат», «Крылья Советов» и московское «Торпедо», а также армянский «Пюник».