Спортдиректор «Балтики» — о 2-м месте: Нет причин для просадки

«Второе место в турнирной таблице РПЛ — это не оверперфоманс, мы не идем выше по проценту набранных очков, мы идем даже с недобором, на мой взгляд. Но это не значит, что мы весь сезон так пройдем. Есть много причин, почему мы можем просесть. Но в то же время мы можем пройти и весь сезон так — у нас глубокий состав, сильный тренерский штаб, нормальная экосистема. Нет глобальных причин, почему мы должны просесть», — приводит слова Армена Маргаряна «РБ Спорт».