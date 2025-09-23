СМИ: Кузяев согласовал контракт с «Ахматом»

Напомним, в июне «Гавр» объявил об уходе Кузяева из клуба. Футболист стал игроком команды летом 2023 года, перейдя из «Зенита». В общей сложности полузащитник провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам минувшего сезона «Гавр» занял 15-е место в чемпионате Франции и сохранил место в элитном дивизионе.