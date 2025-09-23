Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Испания
20:00
Атлетик
:
Жирона
Все коэффициенты
П1
1.46
X
4.75
П2
7.80
Футбол. Испания
20:00
Эспаньол
:
Валенсия
Все коэффициенты
П1
2.33
X
3.26
П2
3.41
Футбол. Испания
22:30
Леванте
:
Реал
Все коэффициенты
П1
8.60
X
6.06
П2
1.36
Футбол. Испания
22:30
Севилья
:
Вильярреал
Все коэффициенты
П1
3.20
X
3.45
П2
2.40
Футбол. Франция
завершен
Марсель
1
:
ПСЖ
0
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Наполи
3
:
Пиза
2
П1
X
П2

СМИ: Кузяев согласовал контракт с «Ахматом»

Экс-игрок «Гавра» Далер Кузяев близок к переходу в грозненский «Ахмат», сообщает Sport24.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

По информации источника, переговоры 32-летнего Кузяева и «Ахмата» вышли на финальную стадию. Полузащитник в скором времени пройдет медицинское обследование, после этого он подпишет контракт с грозненским клубом.

Отмечатеся, что трудовое соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Футболист и «Ахмат» уже обговорили все финансовые условия.

Напомним, в июне «Гавр» объявил об уходе Кузяева из клуба. Футболист стал игроком команды летом 2023 года, перейдя из «Зенита». В общей сложности полузащитник провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам минувшего сезона «Гавр» занял 15-е место в чемпионате Франции и сохранил место в элитном дивизионе.

Ранее Кузяев выступал за нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» и петербургский «Зенит». Вместе с командой с берегов Невы полузащитник пять раз становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — обладателем Суперкубка страны. В активе Далера Кузяева 51 матч и три забитых мяча за сборную России.

В текущем сезоне «Ахмат» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда Станислава Черчесова на своем поле сыграет с «Акроном» из Тольятти.