СМИ: Кузяев согласовал контракт с «Ахматом»

По информации источника, переговоры 32-летнего Кузяева и «Ахмата» вышли на финальную стадию. Полузащитник в скором времени пройдет медицинское обследование, после этого он подпишет контракт с грозненским клубом.
Отмечатеся, что трудовое соглашение будет рассчитано на один год с опцией продления еще на сезон. Футболист и «Ахмат» уже обговорили все финансовые условия.
Напомним, в июне «Гавр» объявил об уходе Кузяева из клуба. Футболист стал игроком команды летом 2023 года, перейдя из «Зенита». В общей сложности полузащитник провел за французский клуб 46 матчей во всех турнирах, в которых забил четыре мяча и сделал две результативные передачи. По итогам минувшего сезона «Гавр» занял 15-е место в чемпионате Франции и сохранил место в элитном дивизионе.
Ранее Кузяев выступал за нижнекамский «Нефтехимик», грозненский «Терек» и петербургский «Зенит». Вместе с командой с берегов Невы полузащитник пять раз становился чемпионом России, обладателем Кубка России и дважды — обладателем Суперкубка страны. В активе Далера Кузяева 51 матч и три забитых мяча за сборную России.
В текущем сезоне «Ахмат» занимает 9-е место в турнирной таблице РПЛ с 12 очками. В следующем туре команда Станислава Черчесова на своем поле сыграет с «Акроном» из Тольятти.