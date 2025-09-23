Ричмонд
В «Ахмате» опровергли переговоры по трансферу Далера Кузяева

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров прокомментировал слухи о возможном возвращении в грозненский клуб полузащитника Далера Кузяева. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: http://www.hac-foot.com/

Ранее сообщалось, что 32-летний экс-игрок сборной России, находящийся в статусе свободного агента, согласовал с «Ахматом» однолетний контракт с опцией продления еще на один сезон.

«Пока такой информации у нас нет. Я читал только, что с ЦСКА стороны не смогли договориться. С Кузяевым переговоров мы пока не вели. Если у игрока возникнет желание, тогда будем рассматривать возможность его приобретения», — сказал Айдамиров.

В июне этого года Кузяев покинул «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За французский клуб он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.

С 2014 по 2017 год Кузяев выступал за «Терек» (предыдущее название «Ахмата»). Он провел за грозненцев 75 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. Летом 2017 года он был выкуплен «Зенитом» за четыре миллиона евро.

«Ахмат» занимает девятое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на семь очков. В субботу, 27 сентября, грозненский клуб дома сыграет с «Акроном». Начало матча — 14:00 по московскому времени.