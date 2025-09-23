Бразилец из «Зенита» потерял сознание на футбольном поле

Роберт Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник провел 18 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-лиги. В марте 2023 года защитник был вызван в состав взрослой сборной Бразилии на товарищеский матч со сборной Марокко, однако за национальную команду пока не дебютировал.