Бразилец из «Зенита» потерял сознание на футбольном поле

В матче 24-го тура против «Фламенго» (1:1) Ренан столкнулся со своим одноклубником Кауаном Барросом. Инцидент произошел на 33-й минуте, и Ренану пришлось покинуть поле.
Как сообщает Bolavip, Ренан получил сотрясение и не смог сказать врачу команды, где он находится. После этого Ренан пытался убедить доктора, что готов продолжить встречу.
В сезоне-2025 Ренан принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии. Перед этим он провел сезон в саудовском клубе «Аль-Шабаб».
Роберт Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник провел 18 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-лиги. В марте 2023 года защитник был вызван в состав взрослой сборной Бразилии на товарищеский матч со сборной Марокко, однако за национальную команду пока не дебютировал.