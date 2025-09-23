Ричмонд
Бразилец из «Зенита» потерял сознание на футбольном поле

Защитник «Зенита» Роберт Ренан получил травму головы, выступая в чемпионате Бразилии. В настоящее время он выступает за «Васко де Гама» на правах аренды.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

В матче 24-го тура против «Фламенго» (1:1) Ренан столкнулся со своим одноклубником Кауаном Барросом. Инцидент произошел на 33-й минуте, и Ренану пришлось покинуть поле.

Как сообщает Bolavip, Ренан получил сотрясение и не смог сказать врачу команды, где он находится. После этого Ренан пытался убедить доктора, что готов продолжить встречу.

В сезоне-2025 Ренан принял участие в двух матчах чемпионата Бразилии. Перед этим он провел сезон в саудовском клубе «Аль-Шабаб».

Роберт Ренан — воспитанник «Коринтианса». Защитник провел 18 матчей за «Зенит» в рамках Российской Премьер-лиги. В марте 2023 года защитник был вызван в состав взрослой сборной Бразилии на товарищеский матч со сборной Марокко, однако за национальную команду пока не дебютировал.