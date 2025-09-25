Радимов объяснил, почему Кузяев не смог закрепиться в Европе

Напомним, вчера, 24 сентября, «Рубин» объявил о переходе 32-летнего Кузяева. Соглашение с футболистом рассчитано до лета 2026 года. В казанском клубе Кузяев будет играть под 14-м номером.
В июне этого года Кузяев покинул французский «Гавр», за который выступал на протяжении двух сезонов. За клуб из Лиги 1 он провел 46 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал две голевые передачи.
«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени. Проблематично было Кузяеву сразу из “Гавра” перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Смертин, который из “Бордо” перешел в “Челси”, у него было больше времени на адаптацию и на все прочее. Далеру этого времени не хватило, если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».
С 2014-го по 2017 год Кузяев выступал за «Терек» (предыдущее название «Ахмата»). Он провел за грозненцев 75 матчей и отметился четырьмя голевыми передачами. Летом 2017 года он был куплен «Зенитом» за четыре миллиона евро. Кузяев является пятикратным чемпионом России в составе клуба из Санкт-Петербурга.
В текущем сезоне «Рубин» занимает седьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка.