Радимов объяснил, почему Кузяев не смог закрепиться в Европе

«Далеру надо было раньше уезжать, тогда бы получилось раньше привыкнуть, адаптироваться и больше было бы времени. Проблематично было Кузяеву сразу из “Гавра” перепрыгнуть в топ‑клуб, как, допустим, Смертин, который из “Бордо” перешел в “Челси”, у него было больше времени на адаптацию и на все прочее. Далеру этого времени не хватило, если бы он раньше это сделал, наверное, получилось бы более ярко сверкнуть в Европе», — приводит слова Радимова «Матч ТВ».