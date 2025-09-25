Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига Европы
19:45
Гоу Эхед Иглз
:
ФКСБ
Все коэффициенты
П1
1.87
X
3.98
П2
4.15
Футбол. Лига Европы
19:45
Лилль
:
Бранн
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.82
П2
6.30
Футбол. Испания
20:30
Осасуна
:
Эльче
Все коэффициенты
П1
1.98
X
3.31
П2
4.60
Футбол. Лига Европы
22:00
Астон Вилла
:
Болонья
Все коэффициенты
П1
1.85
X
3.70
П2
4.90
Футбол. Лига Европы
22:00
Ференцварош
:
Виктория Пл
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.60
П2
3.10
Футбол. Лига Европы
22:00
Рейнджерс
:
Генк
Все коэффициенты
П1
2.55
X
3.62
П2
2.81
Футбол. Лига Европы
22:00
Зальцбург
:
Порту
Все коэффициенты
П1
3.80
X
3.76
П2
2.03
Футбол. Лига Европы
22:00
Янг Бойз
:
Панатинаикос
Все коэффициенты
П1
2.35
X
3.65
П2
3.08
Футбол. Испания
22:30
Овьедо
:
Барселона
Все коэффициенты
П1
12.50
X
7.10
П2
1.26
Футбол. Испания
завершен
Атлетико
3
:
Райо Вальекано
2
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Реал Сосьедад
1
:
Мальорка
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Бетис
2
:
Ноттингем Форест
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Брага
1
:
Фейеноорд
0
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Црвена Звезда
1
:
Селтик
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Динамо З
3
:
Фенербахче
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Фрайбург
2
:
Базель
1
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Мальме
1
:
Лудогорец
2
П1
X
П2
Футбол. Лига Европы
завершен
Ницца
1
:
Рома
2
П1
X
П2

Угальде: Хотим, чтобы Станкович продолжал работать в «Спартаке»

Нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде высказался о слухах о возможной отставке главного тренера красно-белых Деяна Станковича.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Ранее в СМИ сообщали, что руководство московского «Спартака» составило список потенциальных кандидатов на замену Станковичу. В клубе отмечается серьезное недовольство работой и результатами сербского специалиста.

«Я футболист, мое дело играть. Не хочу рассуждать о всех этих слухах, мое дело — играть и помогать команде побеждать. Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», — приводит слова Угальде «Советский спорт».

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.

19 сентября КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех турнирах за нецензурную брань в адрес главного арбитра матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.

В текущем сезоне «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем туре красно-белые на домашнем поле примут «Пари НН».