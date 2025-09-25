Угальде: Хотим, чтобы Станкович продолжал работать в «Спартаке»

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.