Угальде: Хотим, чтобы Станкович продолжал работать в «Спартаке»

Ранее в СМИ сообщали, что руководство московского «Спартака» составило список потенциальных кандидатов на замену Станковичу. В клубе отмечается серьезное недовольство работой и результатами сербского специалиста.
«Я футболист, мое дело играть. Не хочу рассуждать о всех этих слухах, мое дело — играть и помогать команде побеждать. Но безусловно, мы хотим, чтобы Станкович продолжал работать с командой», — приводит слова Угальде «Советский спорт».
Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.
19 сентября КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех турнирах за нецензурную брань в адрес главного арбитра матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.
В текущем сезоне «Спартак» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего «Краснодара» на четыре очка. В следующем туре красно-белые на домашнем поле примут «Пари НН».