Сергей Семак высказался об игре Глушенкова

«Максим Глушенков смотрится хорошо, играет, помогает так же, как и другие игроки. Важно, чтобы команда была на футбольном поле. В матче с “Краснодаром” мы её увидели. У каждого свой сценарий празднования голов. У Максима такой. Для меня это не имеет значения. Важно то, сколько и как игроки работали в последнем матче», — приводит слова Семака «Чемпионат».