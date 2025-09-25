Ричмонд
Сергей Семак высказался об игре Глушенкова

Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак высказался об игре нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Александр Демьянчук/ТАСС

«Максим Глушенков смотрится хорошо, играет, помогает так же, как и другие игроки. Важно, чтобы команда была на футбольном поле. В матче с “Краснодаром” мы её увидели. У каждого свой сценарий празднования голов. У Максима такой. Для меня это не имеет значения. Важно то, сколько и как игроки работали в последнем матче», — приводит слова Семака «Чемпионат».

Максим Глушенков в 10 матчах сезона-2025/26 Глушенков забил четыре гола и сделал три результативные передачи.

Нападающий перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива». В общей сложности на счету Глушенкова 36 матчей за петербургскую команду, в которых он забил 15 мячей и сделал 8 голевых передач.

После 9 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 16 очков и занимает 5-е место в турнирной таблице, на 3 балла отставая от лидирующего «Краснодара». В субботу, 27 сентября, подопечные Сергея Семака дома сыграют против «Оренбурга». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени.