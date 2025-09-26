Генич раскритиковал Глушенкова за «хамское поведение»

«Я понимаю, Глушенков обиделся, пока шел к позиции. Он узнал, кто получил приз лучшего игрока, и это был не он, при том, что он действительно внес супервклад в победу “Зенита”, и он вообще был чрезвычайно активен. Это говорит об амбициозности Глушенкова. Ну, или он сейчас так начал отвечать.



Это был такой кич, вот как промолчал недовольный работой арбитра Гончаренко. Глушенков пришел всем своим видом показать: я не буду с вами общаться, потому что еще две-три недели назад вы все особо в меня не верили. Это был такой вызов с его стороны, что вот: я сейчас в порядке, но я вам этого не покажу и не расскажу.



Но ответы, конечно, не очень хорошие. Он же играет, и для себя, и для папы, и для своих родственников, и для своего благосостояния, для своей девушки, для “Зенита”. Все замечательно, но еще есть и болельщики. Вот он пришел, он только что выиграл важный матч. Ну и отвечать “да”, “нет”, “не знаю”, “задайте вопрос Сергею Богдановичу” — такое хамское поведение. Мне не понравилось. Лучше, действительно, если бы стоял, молчал, как Гончаренко, и то хотя бы это было бы красиво», — сказал Генич.