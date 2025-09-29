Глушенков — самый эффективный бомбардир после перехода в «Зенит»

Также Глушенков лидирует по забитым мячам среди игроков «Зенита». За два сезона и 28 матчей он отличился 15 раз. На втором месте по этому показателю колумбиец Матео Касьерра с 12 голами за 38 матчей, в том числе один мяч с пенальти. Третью строчку занимает Андрей Мостовой с 12 забитыми голами за 36 матчей, в том числе пять мячей с пенальти.