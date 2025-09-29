Глушенков — самый эффективный бомбардир после перехода в «Зенит»

Напомним, в матче 10-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Оренбург» со счетом 5:2. В составе победителей покер оформил Максим Глушенков, он отличился на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах матча. Еще один гол в составе сине-бело-голубых забил Александр Соболев (74). У проигравших мячи на счету Эмила Ценова (83-я минута) и Владислава Камилова (88).
По информации источника, после перехода в «Зенит» из «Локомотива», перед стартом сезона-2025/25, Глушенков отправляет мяч в ворота каждые 124 минуты и 06 секунды. Это лучший результат среди всех футболистов с более чем пятью голами за последние два сезона.
Следущим в списке идет нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде (141 минута 57 секунд) и форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку (151 минута 16 секунд).
В минвушем сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.
Также Глушенков лидирует по забитым мячам среди игроков «Зенита». За два сезона и 28 матчей он отличился 15 раз. На втором месте по этому показателю колумбиец Матео Касьерра с 12 голами за 38 матчей, в том числе один мяч с пенальти. Третью строчку занимает Андрей Мостовой с 12 забитыми голами за 36 матчей, в том числе пять мячей с пенальти.