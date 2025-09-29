Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
перерыв
Урал
0
:
СКА-Хабаровск
1
Все коэффициенты
П1
3.30
X
2.90
П2
2.50
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.77
X
3.58
П2
5.52
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.16
П2
3.47
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.01
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.78
П2
6.00
Футбол. Первая лига
завершен
Енисей
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Спартак Кс
1
:
Волга
1
П1
X
П2

Глушенков — самый эффективный бомбардир после перехода в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Максим Глушенков на данный момент является самым эффективным бомбардиром чемпионата России, сообщает «Яндекс Спорттех».

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Напомним, в матче 10-го тура РПЛ «Зенит» на своем поле разгромил «Оренбург» со счетом 5:2. В составе победителей покер оформил Максим Глушенков, он отличился на 22-й, 34-й, 77-й и 90+2-й минутах матча. Еще один гол в составе сине-бело-голубых забил Александр Соболев (74). У проигравших мячи на счету Эмила Ценова (83-я минута) и Владислава Камилова (88).

По информации источника, после перехода в «Зенит» из «Локомотива», перед стартом сезона-2025/25, Глушенков отправляет мяч в ворота каждые 124 минуты и 06 секунды. Это лучший результат среди всех футболистов с более чем пятью голами за последние два сезона.

Следущим в списке идет нападающий московского «Спартака» Манфред Угальде (141 минута 57 секунд) и форвард казанского «Рубина» Мирлинд Даку (151 минута 16 секунд).

В минвушем сезоне Угальде стал лучшим бомбардиром РПЛ с 17 голами.

Также Глушенков лидирует по забитым мячам среди игроков «Зенита». За два сезона и 28 матчей он отличился 15 раз. На втором месте по этому показателю колумбиец Матео Касьерра с 12 голами за 38 матчей, в том числе один мяч с пенальти. Третью строчку занимает Андрей Мостовой с 12 забитыми голами за 36 матчей, в том числе пять мячей с пенальти.

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше