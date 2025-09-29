Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

«Нет ли ощущения, что “Спартак” без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, “Спартак” будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все. Но, как мы знаем, менеджмент “Спартака” идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше, — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.