Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Енисей
0
:
Торпедо
0
Все коэффициенты
П1
4.66
X
2.25
П2
2.95
Футбол. Первая лига
1-й тайм
Спартак Кс
0
:
Волга
1
Все коэффициенты
П1
5.40
X
2.85
П2
1.95
Футбол. Первая лига
16:30
Урал
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.45
X
4.64
П2
8.00
Футбол. Первая лига
18:30
Родина
:
Сокол
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.01
П2
6.90
Футбол. Первая лига
19:00
Черноморец
:
КАМАЗ
Все коэффициенты
П1
2.24
X
3.20
П2
3.50
Футбол. Италия
19:30
Парма
:
Торино
Все коэффициенты
П1
2.45
X
3.14
П2
3.36
Футбол. Первая лига
19:30
Нефтехимик
:
Арсенал
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.11
П2
2.40
Футбол. Италия
21:45
Дженоа
:
Лацио
Все коэффициенты
П1
3.11
X
3.10
П2
2.60
Футбол. Англия
22:00
Эвертон
:
Вест Хэм
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.03
П2
5.50
Футбол. Испания
22:00
Валенсия
:
Овьедо
Все коэффициенты
П1
1.70
X
3.77
П2
5.70

Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о главном тренере «Спартака» Деяне Станковиче.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

19 сентября КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех турнирах за нецензурную брань в адрес главного арбитра матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.

В матче 10-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.

«Нет ли ощущения, что “Спартак” без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, “Спартак” будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все. Но, как мы знаем, менеджмент “Спартака” идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше, — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.

Ранее в СМИ сообщали, что руководство московского «Спартака» составило список потенциальных кандидатов на замену Станковичу. В клубе отмечается серьезное недовольство работой и результатами сербского специалиста.

Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.

В среду, 1 октября, «Спартак» на выезде сыграет с «Пари НН» в матче 5-го тура Кубка России.