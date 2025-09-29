Губерниев призвал выгнать Станковича из «Спартака»

19 сентября КДК РФС дисквалифицировал Станковича на один месяц во всех турнирах за нецензурную брань в адрес главного арбитра матча 8-го тура РПЛ с «Динамо» (2:2) Егора Егорова.
В матче 10-го тура РПЛ «Спартак» обыграл «Пари НН» со счетом 3:0.
«Нет ли ощущения, что “Спартак” без Станковича играет лучше? Конечно, потому что его давно надо выгонять. Поэтому, в отсутствие Станковича, где бы он ни находился, “Спартак” будет играть лучше. С другим тренером, или если Станкович будет на трибуне. Это понимают и видят все. Но, как мы знаем, менеджмент “Спартака” идет своим путем и, на радость соперникам, наверное, будет продолжать им идти и дальше, — приводит слова Губерниева Metaratings.ru.
Ранее в СМИ сообщали, что руководство московского «Спартака» составило список потенциальных кандидатов на замену Станковичу. В клубе отмечается серьезное недовольство работой и результатами сербского специалиста.
Напомним, Станкович возглавил «Спартак» летом 2024 года. В дебютном сезоне под его руководством красно-белые финишировали на четвертом месте, отстав от «Краснодара» на десять очков. По окончании сезона «Спартак» продлил контракт со Станковичем до лета 2027 года.
В среду, 1 октября, «Спартак» на выезде сыграет с «Пари НН» в матче 5-го тура Кубка России.