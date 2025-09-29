Ричмонд
Орлов считает, что Максим Глушенков талантливее Андрея Аршавина

Известный телекомментатор сравнил лидера «Зенита» с легендой клуба.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"/ТАСС

Глушенков забил четыре гола в ворота «Оренбурга» в матче 9-го тура РПЛ. В итоге «Зенит» выиграл со счетом 5:2. По словам Геннадия Орлова, полузащитник «Зенита» уже сейчас выглядит мощнее Андрея Аршавина в лучшие годы.

«Глушенков талантливее Аршавина. У Андрея не было такого сильного удара. Да, он точно бил по воротам, как в матче с “Ливерпулем”, но силы и физической мощи, которая есть у Глушенкова, у него не было. Сегодня футбол стал более атлетичным, и на этом фоне Максим явно выделяется. То, как он пропускает мяч, как видит поле — это очень заметно», — сказал Орлов в шоу «Про наш футбол».

Максим Глушенков лидирует перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива». В общей сложности на счету Глушенкова 37 матчей за петербургскую команду, в которых он забил 19 мячей и сделал 9 голевых передач.

После 10 туров Российской Премьер-лиги «Зенит» набрал 19 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице, на 2 балла отставая от лидирующего ЦСКА. В субботу, 4 октября, подопечные Сергея Семака сыграют на выезде против «Акрона». Начало встречи — в 13 часов по московскому времени.

Геннадию Орлову 80 лет. В 1960-е он выступал на позиции нападающего за такие клубы как «Зенит», ленинградское «Динамо» и харьковский «Металлист». После завершения карьеры начал заниматься журналистской деятельностью, впервые вышел в эфир в качестве спортивного комментатора в январе 1974 года.

