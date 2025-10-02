Аршавин не смог назвать российского игрока сильнее себя

Экс-игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» ответил на вопрос флэш-викторины от Фонбет.
— Молчи, пока не услышишь футболиста сильнее тебя… Артем Дзюба? Алексей Миранчук? Сергей Семак? Александр Головин? Александр Мостовой? Игорь Акинфеев?
— Если русские будут, можешь не называть их. Сразу с иностранцев начинай.
— Тео Уолкотт? Томаш Росицки? Робин ван Перси?
— Ван Перси… Ну, да-да. Ладно.
— Скажи, в чем ван Перси был сильнее, чем ты?
— Да честно, ни в чем, — сказал Аршавин.
Аршавин и ван Перси вместе выступали за «Арсенал» с 2009 по 2012 год. На счету россиянина 144 матча за лондонский клуб, в которых он забил 31 мяч и отдал 45 голевых передач. Ван Перси провел за «канониров» 278 игр, забил 132 мяча и отдал 55 голевых передач.
В настоящее время ван Перси является главным тренером «Фейеноорда», а Аршавин занимает в «Зените» пост заместителя председателя правления по спортивному развитию. В марте этого года он получил тренерскую лицензию УЕФА категории А, которая позволяет тренировать команды на уровне профессиональных клубов и молодежных команд до 19 лет, а также заниматься подготовкой футболистов на уровне высших лиг.