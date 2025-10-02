Бубнов объяснил, почему Глушенков лучше Аршавина

«Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это все равно что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.
Если посмотреть на них как на игроков группы атаки? Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и все, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А Глушенков может в середине, справа, слева, впереди — он свободный художник», — сказал Бубнов.
Глушенков перешел в «Зенит» летом 2024 года из «Локомотива» за 6,3 млн евро. 26-летний полузащитник провел за клуб из Санкт-Петербурга 37 матчей, в которых забил 19 мячей и отдал девять голевых передач. Его контракт с «сине-бело-голубыми» рассчитан до лета 2028 года.
Аршавин выступал за «Зенит» с 1999 по 2008 год и 2012-го по 2015-й. Он провел за команду 376 матчей, в которых забил 80 мячей и отдал 108 голевых передач. С «Зенитом» Аршавин трижды становился чемпионом России (2007, 2012, 2015), а также выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА (2008).
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующего ЦСКА на два балла. В субботу, 4 октября, «сине-бело-голубые» на выезде сыграют с «Акроном». Начало матча — в 13:00 по московскому времени.