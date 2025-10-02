Бубнов объяснил, почему Глушенков лучше Аршавина

«Глушенков более универсальный футболист. И если вот так вот в целом брать, их нельзя сравнивать, это разные позиции. Это все равно что, предположим, Месси с Зиданом сравнивать.



Если посмотреть на них как на игроков группы атаки? Глушенков. Потому что Аршавин играл в основном на фланге. Против него поставить можно хорошего защитника с подстраховкой, и все, его видно не будет, ему пасы давать не будут. А Глушенков может в середине, справа, слева, впереди — он свободный художник», — сказал Бубнов.