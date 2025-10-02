Семак рассказал о настрое «Зенита» перед матчем РПЛ с «Акроном»

«Думаю, что несмотря на серию “Акрона”, все матчи проходят достаточно напряженно. И в кубковом матче провели большую ротацию и мы, и они — семь-восемь человек, которые не принимали участие в кубковой игре. С этой точки зрения думаю, что команды максимально готовы к матчу чемпионата», — приводит пресс-служба сине-бело-голубых слова Семака.
Также тренер ответил, настраивает ли он свою команду как на матч-реванш после поражения от «Акрона» (1:2) на своем поле в 18-м туре РПЛ сезона-2024/25.
«Нет, мы не держим в голове результаты прошлых матчей. Были и неудачные, были и хорошие, когда мы побеждали. Каждый матч — это отдельно взятая история. Мы сейчас думаем только о том, как сделать максимум в следующей встрече с “Акроном”. То, что было год или полгода назад, конечно, не имеет значения», — добавил он.
Сергей Семак возглавляет «Зенит» с мая 2018 года. Под его руководством сине-бело-голубые 6 раз побеждали в чемпионате страны, пять раз — в Суперкубке и дважды — в Кубке России. Во время карьеры футболиста Семак выступал за «Асмарал», ЦСКА, «ПСЖ», «Москву», «Рубин» и «Зенит». Полузащитник побеждал в чемпионатах России с тремя разными клубами — ЦСКА, «Рубин» и «Зенит». В его активе 65 матчей и 4 гола за национальную команду.
После 10 туров «Зенит» набрал 19 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России, на 2 балла отставая от лидирующего ЦСКА. В активе «Акрона» 7 очков — 14-е место.