«Крылья Советов» подписали контракт с 75-летним футболистом

На данный момент мировой рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который в октябре 2020 года сыграл в третьем по силе дивизионе страны в возрасте 74 лет и 348 дней. Российский рекорд принадлежит бывшему председателю правления «Зенита», который в сентябре сыграл за «Амкал» в Кубке России в возрасте 70 лет и 28 дней.