«Крылья Советов» подписали контракт с 75-летним футболистом

— 75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75-м номером. Он уже провёл свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», — сказано в сообщении клуба.
Панфилов является воспитанником самарского футбола. Он выступал за «Крылья Советов» с 1969 по 1982 год и стал рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей. На его счету 413 матчей, в которых он забил 49 мячей.
Сегодня Валерьян Панфилов отмечает свой 75-й день рождения. Если он сыграет за «Крылья Советов» в официальном матче, то станет самым возрастным футболистом не только в истории российского, но и мирового футбола.
На данный момент мировой рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который в октябре 2020 года сыграл в третьем по силе дивизионе страны в возрасте 74 лет и 348 дней. Российский рекорд принадлежит бывшему председателю правления «Зенита», который в сентябре сыграл за «Амкал» в Кубке России в возрасте 70 лет и 28 дней.
«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 4 октября, самарцы на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.