Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
21:30
Хоффенхайм
:
Кельн
Все коэффициенты
П1
1.94
X
4.02
П2
3.75
Футбол. Италия
21:45
Верона
:
Сассуоло
Все коэффициенты
П1
2.49
X
3.20
П2
3.25
Футбол. Франция
21:45
Париж
:
Лорьян
Все коэффициенты
П1
1.77
X
4.10
П2
4.54
Футбол. Англия
22:00
Борнмут
:
Фулхэм
Все коэффициенты
П1
2.01
X
3.60
П2
3.92
Футбол. Испания
22:00
Осасуна
:
Хетафе
Все коэффициенты
П1
2.19
X
2.96
П2
4.25
Футбол. Лига конференций
завершен
Спарта П
4
:
Шэмрок Роверс
1
П1
X
П2

«Крылья Советов» подписали контракт с 75-летним футболистом

«Крылья Советов» объявили о подписании контракта с легендой клуба Валерьяном Панфиловым.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Крылья Советов"

— 75-летний полузащитник Валерьян Панфилов возобновляет игровую карьеру в составе «Крыльев Советов». Футболист будет выступать под 75-м номером. Он уже провёл свою первую тренировку, а также отправится вместе с командой на матч с «Рубином», — сказано в сообщении клуба.

Панфилов является воспитанником самарского футбола. Он выступал за «Крылья Советов» с 1969 по 1982 год и стал рекордсменом клуба по числу сыгранных матчей. На его счету 413 матчей, в которых он забил 49 мячей.

Сегодня Валерьян Панфилов отмечает свой 75-й день рождения. Если он сыграет за «Крылья Советов» в официальном матче, то станет самым возрастным футболистом не только в истории российского, но и мирового футбола.

На данный момент мировой рекорд принадлежит египтянину Эззельдину Бахадеру, который в октябре 2020 года сыграл в третьем по силе дивизионе страны в возрасте 74 лет и 348 дней. Российский рекорд принадлежит бывшему председателю правления «Зенита», который в сентябре сыграл за «Амкал» в Кубке России в возрасте 70 лет и 28 дней.

«Крылья Советов» занимают десятое место в турнирной таблице РПЛ. В субботу, 4 октября, самарцы на выезде сыграют с казанским «Рубином». Начало матча — в 15:15 по московскому времени.