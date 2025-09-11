Клуб с 70-летним Медведевым в составе повторил успех в Кубке России

Медиафутбольный клуб «Амкал» пробился в четвертый раунд «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, обыграв белгородский «Салют» из Второй лиги.
Матч в подмосковном Красногорске закончился со счетом 2:1 в пользу «Амкала».
У победителей голы на счету Давила Папикяна (44-я минута) и Леона Сабуа (75). У «Салюта» забил Николай Бояркин (31), с 85-й минуты команда играла вдесятером из-за удаления Александра Крикуненко.
В стартовом составе «Амкала» на поле вышел бывший председатель правления «Зенита» и первый президент КХЛ Александр Медведев, который в 70 лет и 28 дней стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Он был заменен на 23-й минуте.
Следующим соперником «Амкала» будет красноярский «Енисей» Андрея Тихонова.
Всего в текущем розыгрыше Кубка стартовали три медиафутбольных клуба. 2Drots проиграли во втором раунде, Broke Boys позднее в четверг сыграют с клубом «Леон-Сатурн» из Раменского.
В прошлом году из медиафутбольных команд в Кубке дальше всех прошел «Амкал» — в четвертом раунде он уступил владикавказской «Алании».
