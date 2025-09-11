Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Чемпионат мира
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Премьер-лига
12.09
Рубин
:
Динамо Мх
Все коэффициенты
П1
2.07
X
3.31
П2
3.91
Футбол. Первая лига
12.09
Торпедо
:
Волга
Все коэффициенты
П1
1.69
X
3.81
П2
5.10
Футбол. Германия
12.09
Байер
:
Айнтрахт Ф
Все коэффициенты
П1
2.28
X
3.85
П2
2.85
Футбол. Кубок России
завершен
Амкал
2
:
Салют Белгород
1
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Иркутск
3
:
КДВ
0
П1
X
П2
Футбол. Кубок России
завершен
Кристалл-МЭЗТ
1
:
Спартак Тм
0
П1
X
П2

Клуб с 70-летним Медведевым в составе повторил успех в Кубке России

«Амкал» обыграл белгородский «Салют» со счетом 2:1 и вышел в четвертый раунд «пути регионов». В стартовом составе команды на поле вышел 70-летний бывший глава правления «Зенита» Александр Медведев.

Источник: ФК «Амкал»

Медиафутбольный клуб «Амкал» пробился в четвертый раунд «пути регионов» «Фонбет» — Кубка России, обыграв белгородский «Салют» из Второй лиги.

Матч в подмосковном Красногорске закончился со счетом 2:1 в пользу «Амкала».

У победителей голы на счету Давила Папикяна (44-я минута) и Леона Сабуа (75). У «Салюта» забил Николай Бояркин (31), с 85-й минуты команда играла вдесятером из-за удаления Александра Крикуненко.

В стартовом составе «Амкала» на поле вышел бывший председатель правления «Зенита» и первый президент КХЛ Александр Медведев, который в 70 лет и 28 дней стал самым возрастным игроком в истории российского футбола. Он был заменен на 23-й минуте.

Следующим соперником «Амкала» будет красноярский «Енисей» Андрея Тихонова.

Всего в текущем розыгрыше Кубка стартовали три медиафутбольных клуба. 2Drots проиграли во втором раунде, Broke Boys позднее в четверг сыграют с клубом «Леон-Сатурн» из Раменского.

В прошлом году из медиафутбольных команд в Кубке дальше всех прошел «Амкал» — в четвертом раунде он уступил владикавказской «Алании».

Амкал
2:1
Первый тайм: 1:1
Салют Белгород
Футбол, Кубок России, Путь регионов. 3-й раунд
11.09.2025, 17:00 (МСК UTC+3)
Зоркий
Главные тренеры
Виталий Панов
Виктор Навоченко
Голы
Амкал
Давид Папикян
44′
53329
75′
Салют Белгород
62592
31′
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти