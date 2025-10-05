ЦСКА — «Спартак», «Ювентус» — «Милан», игры «Барселоны» и «ПСЖ»: что смотреть сегодня

Футбол. Чемпионат России. 11-й тур. ЦСКА (Москва) — «Спартак» (Москва)
16:30. Где смотреть: «Матч ТВ», «Матч Премьер».
Дерби, которое может многое решить. «Спартак» в случае победы может включиться в чемпионскую гонку, а ЦСКА — вернуть себе лидерство и подтвердить чемпионские амбиции. На домашнем поле армейцы крайне надежны — четыре победы в пяти матчах. Кубковая игра с «Локомотивом» показала, что команда Челестини умеет сочетать атаку с прагматизмом.
«Спартак» идет на серии из трех побед. Примечательно, что результаты «красно-белых» пошли в гору после того, как главный тренер Деян Станкович получил месячную дисквалификацию. Сейчас для «Спартака» идеальный момент проверить свои силы и ворваться в группу лидеров. Матч обещает быть весьма непредсказуемым. Последнее домашнее дерби ЦСКА против Спартака омрачалось удалениями, и сегодня подобное тоже возможно. Да и голов должно быть предостаточно.
Футбол. Чемпионат Испании. 8-й тур. «Севилья» — «Барселона»
17:15. Где смотреть: «Матч Футбол 2».
«Барселона» после победы над «Сосьедадом» возглавила Ла Лигу, хотя отрыв от «Реала» пока минимальный. Каталонцы возвращаются в чемпионат после болезненного поражения от «ПСЖ» (1:2) в Лиге чемпионов. «Севилья», которая в прошлом сезоне едва избежала вылета, пока уверенно идет в середине таблицы. При этом почти все очки были добыты андалусийцами на выезде — дома пока лишь ничья с «Эльче» (2:2). «Барселона» фаворит, но «Севилья» регулярно забивает дома и вполне может огрызнуться.
Футбол. Чемпионат Англии. 7-й тур. «Брентфорд» — «Манчестер Сити»
18:30. Где смотреть: Okko.
«Манчестер Сити» провел тяжелый выездной матч в Лиге чемпионов против Монако (2:2) и подходит к предстоящему поединку с серией нестабильных результатов в АПЛ. Команда Пепа Гвардиолы откатилась на восьмую строчку и для «горожан» важно как можно быстрее вернуться в зону лидеров, пока не стало поздно. «Брентфорд» напротив, набрал отличные кондиции: в последнем матче был уверенно обыгран «Манчестер Юнайтед» (3:1). На домашнем поле «пчелы» выступают сильнее многих топ-клубов. «Манчестер Сити» фаворит, но нестабильная игра в обороне и три дня отдыха после Лиги чемпионов могут сыграть с «горожанами» злую шутку. Ожидается яркий и результативный матч.
Футбол. Чемпионат Италии. 6-й тур. «Ювентус» — «Милан»
21:45. Где смотреть: «Матч ТВ», «Матч Футбол 1».
«Ювентус» пока еще не проигрывал в этом сезоне, но игра туринцев оставляет вопросы: команда активно прессингует, но при этом слабовата на мяче и мало вариативна в атаке — из девяти голов лишь четыре забиты с игры. «Милан» стартовал крайне уверенно: «россонери» надежно действуют в обороне и пропускают меньше всех в Серии А. Для наставника команды Массимилиано Аллегри это особенный матч, ведь он возвращается на стадион, на котором провел последние десять лет. Матч вряд ли будет богат голами, но точно будет напряженным и тактически интересным.
Футбол. Чемпионат Франции. 7-й тур. «Лилль» — «Пари Сен-Жермен»
21:45. Где смотреть: Okko.
Во Франции не так много достойных соперников для «ПСЖ», но «Лилль» смело можно относить к таким командам. Команда Брюно Женезьо добилась яркой выездной победы над «Ромой» (1:0) в Лиге Европы, для которой вратарю «догов» Берке Озеру трижды пришлось потащить пенальти. Турецкий вратарь пришел на смену Люке Шевалье, который минувшим летом за 40 млн евро отправился в Париж. Их вратарское противостояние должно стать одним из главных украшений матча. «ПСЖ» однозначно является фаворитом предстоящей игры, но травмы шести ключевых игроков, включая новоиспеченного обладателя «Золотого мяча» Усмана Дембеле, ставят перед главным тренером Луисом Энрике крайне непростую задачу. Любопытно будет увидеть, как он с ней справится.