ЦСКА — «Спартак», «Ювентус» — «Милан», игры «Барселоны» и «ПСЖ»: что смотреть сегодня

«Ювентус» пока еще не проигрывал в этом сезоне, но игра туринцев оставляет вопросы: команда активно прессингует, но при этом слабовата на мяче и мало вариативна в атаке — из девяти голов лишь четыре забиты с игры. «Милан» стартовал крайне уверенно: «россонери» надежно действуют в обороне и пропускают меньше всех в Серии А. Для наставника команды Массимилиано Аллегри это особенный матч, ведь он возвращается на стадион, на котором провел последние десять лет. Матч вряд ли будет богат голами, но точно будет напряженным и тактически интересным.