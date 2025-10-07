Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Станкович и Карпин претендуют на звание лучшего тренера в РПЛ в сентябре

Пресс-служба РПЛ опубликовала список из шести номинантов на звание лучшего тренера прошедшего месяца.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

На приз лучшему тренеру сентября претендуют: наставник ЦСКА Фабио Челестини, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Деян Станкович из «Спартака», возглавляющий московское «Динамо» Валерий Карпин, главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов и наставник «Ростова» Джонатан Альба.

ЦСКА набрал шесть очков в трех матчах сентября. «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Ахмат» заработали по семь очков за три встречи в сентябре. «Ростов» набрал пять баллов, обыграв ЦСКА и дважды сыграв вничью.

Обладатель звания «Лучший тренер месяца» будет назван 9 октября после подведения итогов голосования среди болельщиков, комментаторов и экспертов.

Подопечные Челестини возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. «Зенит» занимает четвертое место с 20 баллами. Московский «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на шесть очков. «Динамо» после 11-туров идет на восьмом месте, «Ахмат» и «Ростов» располагаются сразу после бело-голубых.

Узнать больше по теме
Биография Валерия Карпина: карьера и личная жизнь футболиста и тренера
Валерий Карпин — фигура в нашем футболе уникальная. Один из самых ярких футболистов своего времени не затерялся и после завершения карьеры. Можно много спорить о том, насколько сильным тренером является Карпин. Но он точно является легендой нашего футбола. Именно поэтому вам стоит ознакомиться с биографией столь яркой личности.
Читать дальше