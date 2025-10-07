Станкович и Карпин претендуют на звание лучшего тренера в РПЛ в сентябре

На приз лучшему тренеру сентября претендуют: наставник ЦСКА Фабио Челестини, главный тренер «Зенита» Сергей Семак, Деян Станкович из «Спартака», возглавляющий московское «Динамо» Валерий Карпин, главный тренер грозненского «Ахмата» Станислав Черчесов и наставник «Ростова» Джонатан Альба.
ЦСКА набрал шесть очков в трех матчах сентября. «Зенит», «Спартак», «Динамо» и «Ахмат» заработали по семь очков за три встречи в сентябре. «Ростов» набрал пять баллов, обыграв ЦСКА и дважды сыграв вничью.
Обладатель звания «Лучший тренер месяца» будет назван 9 октября после подведения итогов голосования среди болельщиков, комментаторов и экспертов.
Подопечные Челестини возглавляют турнирную таблицу чемпионата России с 24 очками. «Зенит» занимает четвертое место с 20 баллами. Московский «Спартак» располагается на шестом месте в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидера на шесть очков. «Динамо» после 11-туров идет на восьмом месте, «Ахмат» и «Ростов» располагаются сразу после бело-голубых.