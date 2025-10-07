Мостовой объяснил, почему не будет тренировать «Оренбург»

«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще всё равно, кто будет следующим тренером “Оренбурга”. Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В “Оренбург” точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» — сказал Мостовой Metaratings.ru.