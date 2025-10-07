Мостовой объяснил, почему не будет тренировать «Оренбург»

После домашнего поражения в 11-м туре Российской Премьер-лиги от «Ростова» (0:1) пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что 42‑летний босниец покинул пост главного тренера команды. Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли стать новым главным тренером «Оренбурга».
«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще всё равно, кто будет следующим тренером “Оренбурга”. Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В “Оренбург” точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» — сказал Мостовой Metaratings.ru.
Владимир Слишкович тренировал «Оренбург» с октября 2024 года, а ранее работал в московском «Спартаке». Под руководством Слишковича в нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» в 11 турах набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.
Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.