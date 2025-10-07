Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Германия
завершен
Боруссия М
0
:
Фрайбург
0
П1
X
П2
Футбол. Франция
завершен
Лилль
1
:
ПСЖ
1
П1
X
П2
Футбол. Италия
завершен
Ювентус
0
:
Милан
0
П1
X
П2
Футбол. Испания
завершен
Сельта
1
:
Атлетико
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
0
:
Енисей
0
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
КАМАЗ
5
:
Урал
1
П1
X
П2

Мостовой объяснил, почему не будет тренировать «Оренбург»

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой высказался об увольнении Владимира Слишковича с поста главного тренера «Оренбург».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Сергей Савостьянов/ТАСС

После домашнего поражения в 11-м туре Российской Премьер-лиги от «Ростова» (0:1) пресс-служба «Оренбурга» сообщила, что 42‑летний босниец покинул пост главного тренера команды. Александр Мостовой ответил на вопрос, готов ли стать новым главным тренером «Оренбурга».

«Не удивлен увольнением Слишковича. Одним меньше, одним больше. За последние пять лет в РПЛ было сто таких тренеров. Мне вообще всё равно, кто будет следующим тренером “Оренбурга”. Готов ли я возглавить? Нет, конечно. В “Оренбург” точно не пойду. Чтоб потом следующим меня уволили?» — сказал Мостовой Metaratings.ru.

Владимир Слишкович тренировал «Оренбург» с октября 2024 года, а ранее работал в московском «Спартаке». Под руководством Слишковича в нынешнем сезоне РПЛ «Оренбург» в 11 турах набрал семь очков и занимает 14-е место в турнирной таблице.

Александр Мостовой известен выступлениями за московский «Спартак» и ряд иностранных клубов — португальскую «Бенфику», французские «Кан» и «Страсбур», испанские «Сельту» и «Алавес». За сборные СССР, СНГ и России он провел 65 матчей, в которых забил 13 мячей.