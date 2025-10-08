Глушенкова признали лучшим игроком РПЛ в сентябре

Форвард стал первым по итогам сразу трех голосований. Сочли Глушенкова лучшим за месяц и все эксперты РПЛ, и три из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, и более 50% болельщиков. Для него это была вторая подобная награда. Впервые Глушенков был номинирован на нее по итогам июля и августа 2024-го.