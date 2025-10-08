Глушенкова признали лучшим игроком РПЛ в сентябре

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал лучшим игроком РПЛ по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте лиги.
В борьбе за награду Максим опередил Бителло («Динамо»), Манфреда Угальде («Спартак»), Эгаша Касинтуру («Ахмат») и Рустама Ятимова («Ростов»).
Форвард стал первым по итогам сразу трех голосований. Сочли Глушенкова лучшим за месяц и все эксперты РПЛ, и три из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, и более 50% болельщиков. Для него это была вторая подобная награда. Впервые Глушенков был номинирован на нее по итогам июля и августа 2024-го.
В сентябре Глушенков в трех матчах за «Зенит» отметился пятью голами и одной голевой передачей, что сделало его самым результативным игроком Мир РПЛ в месяце. Все голевые действия форвард оформил за две игры. Он принял участие в разгромной победе над «Оренбургом» со счетом 5:2, гле оформил покер. Благодаря сентябрьским результатам, Глушенков смог выйти в топ-3 бомбардира РПЛ.
Напомним, сейчас «Зенит», в котором играет Максим, находится на четвертом месте турнирной таблицы. После 11 туров на его счету 20 очков. Лидирует сейчас ЦСКА, в минувшем сезоне ставший бронзовым призером РПЛ. Обогнал питерцев и действующий чемпион — «Краснодар».