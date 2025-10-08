Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Финляндия
:
Литва
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.23
П2
7.40
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Беларусь
:
Дания
Все коэффициенты
П1
31.00
X
9.50
П2
1.13
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Шотландия
:
Греция
Все коэффициенты
П1
2.80
X
3.14
П2
2.75
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Мальта
:
Нидерланды
Все коэффициенты
П1
50.00
X
21.00
П2
1.05
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Австрия
:
Сан-Марино
Все коэффициенты
П1
1.02
X
50.00
П2
50.00
Футбол. ЧМ-2026. Отборочные. Европа
09.10
Кипр
:
Босния и Герцеговина
Все коэффициенты
П1
4.38
X
3.65
П2
1.86

Глушенкова признали лучшим игроком РПЛ в сентябре

Нападающий «Зенита» стал лучшим по итогам трех голосований.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Нападающий «Зенита» Максим Глушенков стал лучшим игроком РПЛ по итогам сентября. Об этом сообщается на сайте лиги.

В борьбе за награду Максим опередил Бителло («Динамо»), Манфреда Угальде («Спартак»), Эгаша Касинтуру («Ахмат») и Рустама Ятимова («Ростов»).

Форвард стал первым по итогам сразу трех голосований. Сочли Глушенкова лучшим за месяц и все эксперты РПЛ, и три из пяти комментаторов МАТЧ ПРЕМЬЕР, и более 50% болельщиков. Для него это была вторая подобная награда. Впервые Глушенков был номинирован на нее по итогам июля и августа 2024-го.

В сентябре Глушенков в трех матчах за «Зенит» отметился пятью голами и одной голевой передачей, что сделало его самым результативным игроком Мир РПЛ в месяце. Все голевые действия форвард оформил за две игры. Он принял участие в разгромной победе над «Оренбургом» со счетом 5:2, гле оформил покер. Благодаря сентябрьским результатам, Глушенков смог выйти в топ-3 бомбардира РПЛ.

Напомним, сейчас «Зенит», в котором играет Максим, находится на четвертом месте турнирной таблицы. После 11 туров на его счету 20 очков. Лидирует сейчас ЦСКА, в минувшем сезоне ставший бронзовым призером РПЛ. Обогнал питерцев и действующий чемпион — «Краснодар».

Узнать больше по теме
Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
Читать дальше