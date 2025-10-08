Ричмонд
Дзюба перед матчем с «Зенитом» произнес яркую речь в раздевалке

«Акрон» опубликовал в социальных сетях видео, на котором нападающий Артем Дзюба произнес эмоциональную речь в раздевалке перед матчем 11-го тура РПЛ с «Зенитом».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail

«Речь, от которой пойдут мурашки. Именно так Артем Дзюба заряжал команду на битву с “Зенитом”. В единстве — сила!» — говорится в подписи к видео, которое опубликовал «Акрон».

«Мы можем проиграть кому угодно. Может произойти все что угодно в этой игре. Но мы не должны отступать, мы не должны сдаваться никогда. Мы должны чувствовать друг друга, понимать, плечом к плечу. Мы — одно целое! Мы не просто так сегодня здесь в такой ситуации. Это наше испытание. Они — сильная команда, бесспорно, крутая команда. Но не в команде сила. В людях сила, в нашем единстве. Почему мы забыли это в какой-то момент? Давайте с этого момента, вот с этого отрезка, вот с этой игры до зимней игры с тем же “Зенитом” мы себе поклянемся и сейчас дадим слово. Мы можем проиграть, у нас может что-то не получаться, но мы рядом, подставим плечо», — сказал Дзюба перед матчем с командой из Санкт-Петербурга.

Матч «Акрон» — «Зенит» состоялся 4 октября и завершился вничью со счетом 1:1. Артем Дзюба в компенсированное время мог принести «Акрону» победу, но не реализовал пенальти.

Тольяттинский «Акрон» после 11 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. В субботу, 18 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» на выезде сыграет против «Пари НН».

Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31), а также рекордсменом по голам среди российских футболистов (244). Он четырежды становился чемпионом РПЛ, дважды выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий клуб «Адана Демирспор».

Акрон
1:1
Первый тайм: 1:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 11
4.10.2025, 13:00 (МСК UTC+3)
Самара Арена
Главные тренеры
Заур Тедеев
Сергей Семак
Голы
Акрон
Дуглас Сантос
36′
Зенит
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Нереализованные пенальти
Акрон
Артем Дзюба
90+5′
Составы команд
Акрон
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Статистика
Акрон
Зенит
Желтые карточки
1
0
Удары (всего)
8
14
Удары в створ
1
1
Угловые
1
7
Фолы
23
8
Офсайды
2
2
Судейская бригада
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
