Дзюба перед матчем с «Зенитом» произнес яркую речь в раздевалке

«Речь, от которой пойдут мурашки. Именно так Артем Дзюба заряжал команду на битву с “Зенитом”. В единстве — сила!» — говорится в подписи к видео, которое опубликовал «Акрон».
«Мы можем проиграть кому угодно. Может произойти все что угодно в этой игре. Но мы не должны отступать, мы не должны сдаваться никогда. Мы должны чувствовать друг друга, понимать, плечом к плечу. Мы — одно целое! Мы не просто так сегодня здесь в такой ситуации. Это наше испытание. Они — сильная команда, бесспорно, крутая команда. Но не в команде сила. В людях сила, в нашем единстве. Почему мы забыли это в какой-то момент? Давайте с этого момента, вот с этого отрезка, вот с этой игры до зимней игры с тем же “Зенитом” мы себе поклянемся и сейчас дадим слово. Мы можем проиграть, у нас может что-то не получаться, но мы рядом, подставим плечо», — сказал Дзюба перед матчем с командой из Санкт-Петербурга.
Матч «Акрон» — «Зенит» состоялся 4 октября и завершился вничью со счетом 1:1. Артем Дзюба в компенсированное время мог принести «Акрону» победу, но не реализовал пенальти.
Тольяттинский «Акрон» после 11 туров занимает 13-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 8 очков. В субботу, 18 октября, в рамках 12-го тура Российской Премьер-лиги «Акрон» на выезде сыграет против «Пари НН».
Артем Дзюба является лучшим бомбардиром в истории сборной России (31), а также рекордсменом по голам среди российских футболистов (244). Он четырежды становился чемпионом РПЛ, дважды выигрывал Кубок России и четырежды — Суперкубок страны. Ранее он выступал за «Спартак», «Томь», «Ростов», «Зенит», тульский «Арсенал», «Локомотив» и турецкий клуб «Адана Демирспор».
Заур Тедеев
Сергей Семак
Дуглас Сантос
36′
Педро
(Маркус Вендел)
11′
Артем Дзюба
90+5′
78
Александр Васютин
71
Дмитрий Пестряков
21
Роберто Фернандес
23
Кристиян Бистрович
80
Хетаг Хосонов
22
Артем Дзюба
24
Йонуц Неделчару
19
Марат Бокоев
35
Ифет Джаковац
86′
87′
8
Константин Марадишвили
7
Эдгар Севикян
60′
17
Солтмурад Бакаев
6
Максим Кузьмин
73′
11
Жилсон Тавареш Беншимол
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
20
Педро
10
Максим Глушенков
25
Страхиня Эракович
33
Нино
31
Густаво Мантуан
59′
6
Ваня Дркушич
11
Луис Энрике
80′
30
Матео Кассьерра
7
Александр Соболев
60′
17
Андрей Мостовой
5
Вильмар Барриос
80′
32
Лусиано Гонду
8
Маркус Вендел
90′
21
Александр Ерохин
Главный судья
Сергей Цыганок
(Россия, Калининград)
Боковой судья
Максим Гаврилин
(Россия, Владимир)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти