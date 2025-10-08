Дзюба перед матчем с «Зенитом» произнес яркую речь в раздевалке

«Мы можем проиграть кому угодно. Может произойти все что угодно в этой игре. Но мы не должны отступать, мы не должны сдаваться никогда. Мы должны чувствовать друг друга, понимать, плечом к плечу. Мы — одно целое! Мы не просто так сегодня здесь в такой ситуации. Это наше испытание. Они — сильная команда, бесспорно, крутая команда. Но не в команде сила. В людях сила, в нашем единстве. Почему мы забыли это в какой-то момент? Давайте с этого момента, вот с этого отрезка, вот с этой игры до зимней игры с тем же “Зенитом” мы себе поклянемся и сейчас дадим слово. Мы можем проиграть, у нас может что-то не получаться, но мы рядом, подставим плечо», — сказал Дзюба перед матчем с командой из Санкт-Петербурга.