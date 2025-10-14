Владимир Слишкович впервые высказался об уходе из «Оренбурга»

«Конечно, понимаю решение “Оренбурга” о моей отставке. Я должен сказать, что со всем “Оренбургом” и в первую очередь с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым у меня были очень хорошие отношения. Мы могли здорово общаться, коммуницировать и вместе решать проблемы. Моя отставка — решение клуба, и я его понимаю. Оно касается работы, а нужно уметь разделять работу и личные взаимоотношения. Уверен, что им это тоже далось непросто. И мне жаль, потому что я знаю, сколько сил и времени потратил на помощь “Оренбургу”.