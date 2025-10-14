Владимир Слишкович впервые высказался об уходе из «Оренбурга»

Экс-главный тренер «Оренбурга» Владимир Слишкович впервые прокомментировал свой уход из клуба.
«Конечно, понимаю решение “Оренбурга” о моей отставке. Я должен сказать, что со всем “Оренбургом” и в первую очередь с Кириллом Волженкиным и Исмаилом Ибрагимовым у меня были очень хорошие отношения. Мы могли здорово общаться, коммуницировать и вместе решать проблемы. Моя отставка — решение клуба, и я его понимаю. Оно касается работы, а нужно уметь разделять работу и личные взаимоотношения. Уверен, что им это тоже далось непросто. И мне жаль, потому что я знаю, сколько сил и времени потратил на помощь “Оренбургу”.
Но я принял это решение — не могу ни на кого злиться. Это работа. Говорят, одна дверь закрывается, другая — открывается. В этом суть тренерской профессии, это совершенно нормально. Я от всего сердца желаю «Оренбургу» успеть добиться своих целей. Знаю, сколько мы вместе над этим работали и сколько сил отдали клубу.
Не было ни одной причины, почему наше сотрудничество могло закончиться плохо. «Оренбург» был со мной очень корректен, а я отвечал тем же. Всегда был профессионалом и порядочным человеком, всегда работал в интересах клуба и команды. Думаю, это было видно«, — приводит слова Слишковича “Чемпионат”.
Напомним, Слишкович возглавлял «Оренбург» с 2024 года. Ранее он работал в молодежном «Спартаке». С начала сезона-2025/2026 «Оренбург» одержал победу только один раз — в матче с «Акроном». Не выиграла команды остальные 10 встреч (4 ничьи, 6 поражений).