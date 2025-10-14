В России учредили клуб имени Сергея Семака

«По аналогии с клубом Льва Яшина для вратарей и клубом Григория Федотова для нападающих приняли решение совместно с РФС создать клуб для тех, кто становился чемпионом и как игрок, и как тренер. В СССР таких человек было много, в российской истории он один — Сергей Семак. Создали клуб Семака, он — его первый член», — приводит слова Гершковича РИА Новости.