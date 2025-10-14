В России учредили клуб имени Сергея Семака

Председатель правления Объединения отечественных тренеров по футболу Михаил Гершкович на общероссийской тренерской конференции Российского футбольного союза (РФС) объявил о создании клуба для тех, кто выиграл чемпионат России в качестве игрока и тренера.
«По аналогии с клубом Льва Яшина для вратарей и клубом Григория Федотова для нападающих приняли решение совместно с РФС создать клуб для тех, кто становился чемпионом и как игрок, и как тренер. В СССР таких человек было много, в российской истории он один — Сергей Семак. Создали клуб Семака, он — его первый член», — приводит слова Гершковича РИА Новости.
49-летний Семак пять раз выигрывал чемпионат России в качестве футболиста (в составе ЦСКА в 2003 году, дважды в составе «Рубина» — в 2008‑м и 2009‑м, дважды в составе «Зенита» — в 2010 и 2012 годах), а также шесть раз с «Зенитом» завоевывал золотые медали национального первенства в качестве тренера. Российский специалист возглавляет петербургский клуб с 2018 года.
В текущем сезоне сине‑бело‑голубые набрали 20 очков и занимают четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги после 11 туров. В ближайшем туре команда Семака 19 октября на выезде встретится с «Сочи».