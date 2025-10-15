Два футболиста «Зенита» вошли в топ-50 лучших дриблеров мира

Бразильские легионеры «Зенита» Педро (86.4) и Луис Энрике (87.8) вошли в топ-50 рейтинга, заняв 22-е и 34-е место. Отмечается, что учитывались действия в штрафной площади соперника и непосредственно перед воротами за последние шесть месяцев,
В нынешнем сезоне Педро выходил на поле в 15 встречах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Напомним, этим летом саудовский «Аль-Иттихад» предлагал за нападающего 40 миллионов евро, но руководство петербургского клуба не согласилось.
Луис Энрике за девять матчей набрал 1+1 балл по системе «гол+пас». Полузащитник возглавил топ-10 самых дорогих футболистов Российской Премьер-лиги по версии Transfermarkt, его стоимость оценивается в 25 миллионов евро.
На первой строчке рейтинга CIES оказался вингер «Баварии» Майкл Олисе. По количеству успешных обводок француз из Бундеслиги обошел нападающего мадридского «Реала» Винисиуса Жуниора и бельгийского футболиста «Манчестер Сити» Жереми Доку.