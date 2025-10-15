Два футболиста «Зенита» вошли в топ-50 лучших дриблеров мира

В нынешнем сезоне Педро выходил на поле в 15 встречах во всех турнирах, забив один гол и отдав две результативные передачи. Напомним, этим летом саудовский «Аль-Иттихад» предлагал за нападающего 40 миллионов евро, но руководство петербургского клуба не согласилось.