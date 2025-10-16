Ричмонд
«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с 55-летием

Московский клуб в социальных сетях поздравил полузащитника, выступавшего в его составе с 1992-го по 2000 год.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Поздравляем с юбилеем легендарного игрока “Спартака”, кумира наших болельщиков, капитана и одного из символов команды 90-х», — говорится в сообщении пресс-службы команды.

Также экс-спартаковца поздравила с юбилеем и Российская Премьер-лига, отметив, что Тихонов был настоящим мастером штрафных ударов.

Вместе со «Спартаком» Тихонов 8 раз становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны. В 1996 году он был признан лучшим футболистом России. В том же году в матче 1/32 Кубка УЕФА с «Силькеборгом» из-за удаления вратаря и исчерпанного лимита замен Тихонов встал в ворота и смог поймать опасный удар со штрафного.

Также Тихонов выступал за «Вымпел», реутовский «Титан», «Крылья Советов» и «Химки», а также за «Локомотив» (Астана) и «Маккаби» (Тель-Авив). В его активе 29 матчей и один забитый мяч в составе сборной Росии.

По завершении карьеры футболиста Тихонов стал тренером. Входил в тренерский штаб «Спартака» и «Краснодара», возглавлял «Крылья Советов» и «Астану». С 2024 года специалист занимает пост главного тренера красноярского «Енисея». После 14 туров Первой лиги «Енисей» набрал 14 очков и занимает 13-е место. В воскресенье, 19 октября, красноярцы дома сыграют с одним из лидеров турнира — «Спартаком» из Костромы.