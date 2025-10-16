«Спартак» поздравил Андрея Тихонова с 55-летием

Вместе со «Спартаком» Тихонов 8 раз становился чемпионом России, дважды — обладателем Кубка страны. В 1996 году он был признан лучшим футболистом России. В том же году в матче 1/32 Кубка УЕФА с «Силькеборгом» из-за удаления вратаря и исчерпанного лимита замен Тихонов встал в ворота и смог поймать опасный удар со штрафного.