Черчесов: Оставить в заявке 13 легионеров, а играть пятью — нонсенс

"Меня не удивляет внимание Министерства спорта к футболу, ведь это государственная структура, которая должна защищать интересы страны — в данном случае футбола. Я уверен, лимит на легионеров должен быть, другое дело — какой? В моем понимании учитывайте, пожалуйста, чтобы играли все, а не так, чтобы в паспорт смотреть, ведь тогда руководить командой сложно будет. Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс.