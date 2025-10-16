Ричмонд
Черчесов: Оставить в заявке 13 легионеров, а играть пятью — нонсенс

Станислав Черчесов прокомментировал идею Михаила Дегтярева об ужесточении лимита на легионеров.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался об ужесточении лимита на легионеров.

"Меня не удивляет внимание Министерства спорта к футболу, ведь это государственная структура, которая должна защищать интересы страны — в данном случае футбола. Я уверен, лимит на легионеров должен быть, другое дело — какой? В моем понимании учитывайте, пожалуйста, чтобы играли все, а не так, чтобы в паспорт смотреть, ведь тогда руководить командой сложно будет. Невозможно оставить в заявке 13 иностранцев, а играть пятью — это нонсенс.

Если министр спорта поднял этот вопрос, значит, есть причины — это дискуссионный момент. Если будет принято решение, я его приму и будем действовать дальше. Все будут в одинаковых условиях«, — приводит слова Черчесова “РБ Спорт”.

Напомним, сейчас разрешено оставлять в заявке не более 13 легионеров, а одновременно играть на поле могут не более восьми иностранцев. В планах Министра спорта сделать лимит, в котором не больше пяти футболистов других стран играют одновременно, при этом, не больше 10 заявлены в матче. По мнению Михаила Дегтярева, это решение позволит сохранить «лицо футбола» в России и даст возможность местным игрокам развиваться. Подробно свою позицию Дегтярев разъяснил изданию «Коммерсант».