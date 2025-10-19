Матч «Сочи» — «Зенит» 19 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

Экс-чемпионов России по-прежнему не обнаружить в первой тройке, а ведь позади уже больше трети чемпионата. Команда Сергея Семака много очков потеряла еще летом, и относительное улучшение результатов осенью пока не дает возможности нагнать трио «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. «Зениту» нужна серия побед, но выиграть больше двух матчей подряд в РПЛ (это в Кубке пять побед из пяти) никак не удается. Вот и в предыдущем туре петербуржцы в гостях потеряли два очка в матче с «Акроном» (1:1), а забей Артем Дзюба пенальти в концовке — было бы и второе в сезоне поражение. Бросается в глаза, что «Зенит» как никогда плохо собирает очки в гостях: лишь одна победа в пяти играх. Теперь снова выезд, но соперник — последняя команда лиги.