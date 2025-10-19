Ричмонд
Матч «Сочи» — «Зенит» 19 октября 2025 года: когда начало и где смотреть

В воскресенье, 19 октября, в рамках 12-го тура РПЛ встретятся «Сочи» и «Зенит».

Игорь Борунов
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

Игра начнется в 14:30 мск на стадионе «Фишт» в Сочи. Главный арбитр матча — Егор Егоров (Нижний Новгород). В прямом эфире встречу покажет телеканал «Матч Премьер». Проект Спорт Mail проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, следить за ходом встречи вы сможете по ссылке.

Экс-чемпионов России по-прежнему не обнаружить в первой тройке, а ведь позади уже больше трети чемпионата. Команда Сергея Семака много очков потеряла еще летом, и относительное улучшение результатов осенью пока не дает возможности нагнать трио «Локомотив», «Краснодар» и ЦСКА. «Зениту» нужна серия побед, но выиграть больше двух матчей подряд в РПЛ (это в Кубке пять побед из пяти) никак не удается. Вот и в предыдущем туре петербуржцы в гостях потеряли два очка в матче с «Акроном» (1:1), а забей Артем Дзюба пенальти в концовке — было бы и второе в сезоне поражение. Бросается в глаза, что «Зенит» как никогда плохо собирает очки в гостях: лишь одна победа в пяти играх. Теперь снова выезд, но соперник — последняя команда лиги.

У «Сочи» после возвращения в РПЛ из все печально: при неплохой временами игре одержана лишь одна победа за 11 туров. Как итог — логичное последнее место. В первых числах сентября тренера Роберта Морено сменил сделавший себе имя в «Крыльях Советов» Игорь Осинькин, но прогресс наметился лишь в самое последнее время: перед октябрьской паузой на матчи сборных сочинцы наконец-то выиграли в первый раз в сезоне РПЛ — дома против другого аутсайдера «Пари НН» (2:1). Результаты и расписание чемпионата России по футболу вы можете найти здесь.

Сергею Семаку никак не удается сформировать четкий основной состав. В группе атаки выделяются Луис Энрике и Максим Глушенков, но обоим не хватает стабильности. Кто лучший нападающий: Кассьерра, Соболев или совсем приунывший Лусиано — непонятно, в обороне вечно кто-то травмирован, а Вендел и некоторые другие легионеры как будто утратили интерес к чемпионату России, давно выиграв здесь все что можно.

Впрочем, «Сочи» — максимально удобный соперник для «Зенита». На «Фиште» сине-бело-голубые никогда не проигрывали, правда, дважды играли вничью. Сочинцам позарез нужны очки, чтобы спастись от вылета, но с «Зенитом» зацепить их будет сложно даже с новичками вроде Дюпина, Камано, Солдатенкова, Ильина и Зиньковского.

С фаворитом встречи все понятно. Букмекеры предлагают на победу «Зенита» скромный коэффициент 1,41. Выигрыш «Сочи» оценивается в 7,60, а ничья — в 4,80. Прогноз по результативности оптимистичный, раз коэффициент на тотал больше 2.5 равен 1,77, а тотал меньше 2.5 — 2,03.

Сочи
0:3
Первый тайм: 0:1
Зенит
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 14:30 (МСК UTC+3)
Фишт, 8273 зрителя
Главные тренеры
Игорь Осинькин
Сергей Семак
Голы
Зенит
Нуралы Алип
13′
Густаво Мантуан
54′
Андрей Мостовой
86′
Составы команд
Сочи
99
Юрий Дюпин
82
Сергей Волков
7
Антон Зиньковский
3
Александр Солдатенков
33
Марсело Алвес
6
Игнасио Сааведра
25
Яхья Аттьят-Аллах
86′
17
Артем Макарчук
29
Роман Ежов
73′
27
Кирилл Заика
8
Михаил Игнатов
73′
19
Александр Коваленко
45
Франсуа Камано
45′
86′
9
Захар Федоров
16
Максим Мухин
46′
20
Дмитрий Васильев
Зенит
16
Денис Адамов
3
Дуглас Сантос
33
Нино
28
Нуралы Алип
5
Вильмар Барриос
8
Маркус Вендел
31
Густаво Мантуан
73′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
73′
17
Андрей Мостовой
11
Луис Энрике
87′
9
Сантос да Силва Жерсон
20
Педро
29′
87′
7
Александр Соболев
30
Матео Кассьерра
39′
32
Лусиано Гонду
Статистика
Сочи
Зенит
Желтые карточки
1
1
Удары (всего)
5
12
Удары в створ
2
8
Угловые
2
5
Фолы
19
8
Офсайды
5
3
Судейская бригада
Главный судья
Егор Егоров
(Россия, Нижний Новгород)
Боковой судья
Денис Петров
(Россия, Астрахань)
Боковой судья
Алексей Ермилов
(Россия, Москва)
ВАР
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти