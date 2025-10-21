Один из лидеров «Зенита» пропустит около месяца из-за травмы

28-летний колумбиец получил повреждение в выездном матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) и был заменен на 39-й минуте на Лусиано Гонду.
«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около четырех недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — сообщили в пресс-службе петербургского клуба.
В нынешнем сезоне Кассьерра провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Он является вторым лучшим бомбардиром команды в этом сезоне после Максима Глушенкова, на счету которого восемь голов.
«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на три балла. В среду, 22 октября, «сине-бело-голубые» в Кубке России дома сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.