Один из лидеров «Зенита» пропустит около месяца из-за травмы

В нынешнем сезоне Кассьерра провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Он является вторым лучшим бомбардиром команды в этом сезоне после Максима Глушенкова, на счету которого восемь голов.