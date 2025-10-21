Ричмонд
Футбол. Кубок России
1-й тайм
Динамо Мх
1
:
Спартак
1
П1
4.81
X
2.90
П2
2.13
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Барселона
:
Олимпиакос П
П1
1.26
X
7.05
П2
12.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Кайрат
:
Пафос
П1
3.10
X
3.25
П2
2.50
Футбол. Кубок России
20:30
ЦСКА
:
Акрон
П1
1.55
X
4.52
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Арсенал
:
Атлетико
П1
1.60
X
4.32
П2
6.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Байер
:
ПСЖ
П1
5.00
X
4.30
П2
1.67
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Копенгаген
:
Боруссия Д
П1
4.71
X
3.91
П2
1.78
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ньюкасл Юнайтед
:
Бенфика
П1
1.63
X
4.35
П2
5.35
Футбол. Лига чемпионов
22:00
ПСВ
:
Наполи
П1
3.03
X
3.69
П2
2.33
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Юнион
:
Интер
П1
4.70
X
3.70
П2
1.76
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Вильярреал
:
Манчестер Сити
П1
4.91
X
4.24
П2
1.70

Один из лидеров «Зенита» пропустит около месяца из-за травмы

Нападающий «Зенита» Матео Кассьерра пропустит около четырех недель из-за травмы икроножной мышцы. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Зенит"

28-летний колумбиец получил повреждение в выездном матче 12-го тура РПЛ против «Сочи» (3:0) и был заменен на 39-й минуте на Лусиано Гонду.

«Кассьерре проведено обследование, выявлено повреждение икроножной мышцы — потребуется около четырех недель индивидуальных тренировок. Точные сроки возвращения форварда будут зависеть от динамики восстановления», — сообщили в пресс-службе петербургского клуба.

В нынешнем сезоне Кассьерра провел 14 матчей за «Зенит» во всех турнирах, в которых забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Он является вторым лучшим бомбардиром команды в этом сезоне после Максима Глушенкова, на счету которого восемь голов.

«Зенит» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Локомотива» на три балла. В среду, 22 октября, «сине-бело-голубые» в Кубке России дома сыграют с «Оренбургом». Начало матча — в 20:30 по московскому времени.

Биография Максима Глушенкова: карьера и личная жизнь футболиста
Среди российских футболистов нового поколения фамилия Глушенкова точно находится на вершине списка главных действующих лиц, которые формируют лицо нашего футбола. К 26 годам спортсмен вышел на пик своих возможностей и играет в сильнейшем клубе страны. Биография Максима Глушенкова уже уместила в себя путь от юниора «Чертаново» до наследника Аршавина.
