Футбол. Кубок России
18:00
Рубин
:
Ахмат
Все коэффициенты
П1
3.25
X
3.32
П2
2.40
Футбол. Кубок России
18:00
Динамо
:
Крылья Советов
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.97
П2
7.00
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Атлетик
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
1.35
X
5.60
П2
9.50
Футбол. Лига чемпионов
19:45
Галатасарай
:
Буде-Глимт
Все коэффициенты
П1
1.58
X
4.90
П2
5.40
Футбол. Кубок России
20:30
Зенит
:
Оренбург
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.80
П2
12.75
Футбол. Кубок России
20:30
Ростов
:
Пари Нижний Новгород
Все коэффициенты
П1
1.48
X
4.58
П2
7.06
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Аталанта
:
Славия Пр
Все коэффициенты
П1
1.40
X
5.39
П2
7.75
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Бавария
:
Брюгге
Все коэффициенты
П1
1.14
X
10.00
П2
19.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Челси
:
Аякс
Все коэффициенты
П1
1.28
X
6.73
П2
10.00
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Айнтрахт Ф
:
Ливерпуль
Все коэффициенты
П1
5.07
X
4.98
П2
1.60
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Монако
:
Тоттенхэм Хотспур
Все коэффициенты
П1
3.12
X
3.61
П2
2.31
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Реал
:
Ювентус
Все коэффициенты
П1
1.50
X
4.90
П2
6.40
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Спортинг
:
Марсель
Все коэффициенты
П1
2.21
X
3.74
П2
3.23

Черчесов — об усилении «Ахмата» зимой: Я трансферам не верю

Главный тренер «Ахмата» Станислав Черчесов высказался о предстоящей работе команды на трансферном рынке зимой.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

«Я трансферам не верю, я верю в рабочий процесс, в свою работу. Трансферы всегда нужны, как говорил Гаджи Муслимович Гаджиев. Но надо понять, на что мы способны, а не искать где‑то там. Если не в состоянии что‑то сделать сами — тогда, как часто бывает, ищем на стороне. Но у нас нет задачи смотреть где‑то, не поняв, что у нас под носом», — сказал Черчесов «Советскому спорту».

Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе, сменив в должности Александра Сторожука. Под руководством экс-тренера национальной команды «Ахмат» одержал четыре победы, сыграл четыре ничьи и один раз уступил в рамках чемпионата России. Грозненский клуб с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре команда Станислава Черчесова примет «Сочи» 27 октября.

С сентября 2011-го по май 2013 года Станислав Черчесов уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.

Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.

Динамо
2:2
Первый тайм: 1:1
Ахмат
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
19.10.2025, 19:30 (МСК UTC+3)
ВТБ Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин
Станислав Черчесов
Голы
Динамо
Иван Сергеев
16′
Константин Тюкавин
(Иван Сергеев)
90+4′
Ахмат
Георгий Мелкадзе
21′
Эгаш Касинтура
(Мохамед Конате)
88′
Нереализованные пенальти
Ахмат
Лечи Садулаев
38′
Составы команд
Динамо
40
Курбан Расулов
6
Роберто Фернандес
74
Даниил Фомин
9′
15
Данил Глебов
33
Иван Сергеев
10
Бителло
36′
55
Максим Осипенко
18′
4
Хуан Хосе Касерес
63′
50
Александр Кутицкий
21
Антон Миранчук
44′
91
Ярослав Гладышев
72′
76′
7
Дмитрий Скопинцев
14
Эль Мехди Маухуб
63′
70
Константин Тюкавин
19
Бактиер Зайнутдинов
46′
44
Антонио Диас Рубенс
Ахмат
88
Гиорги Шелия
81
Максим Сидоров
8
Мирослав Богосавац
17
Эгаш Касинтура
75
Надер Гандри
4
Турпал-Али Ибишев
11
Силва Лима Исмаэл
15′
42
Мануэль Келиано
20
Максим Самородов
75′
10
Рифат Жемалетдинов
7
Лечи Садулаев
65′
9
Брайан Мансилья
77
Георгий Мелкадзе
81′
13
Мохамед Конате
Статистика
Динамо
Ахмат
Желтые карточки
4
1
Удары (всего)
12
13
Удары в створ
6
4
Угловые
2
7
Фолы
14
8
Офсайды
1
2
Судейская бригада
Главный судья
Ранэль Зияков
(Россия, Набережные Челны)
Боковой судья
Варанцо Петросян
(Россия, Ростов-на-Дону)
Боковой судья
Михаил Иванов
(Россия, Кострома)
ВАР
Владимир Москалев
(Россия, Воронеж)
Ассистент ВАР
Евгений Кукуляк
(Россия, Калуга)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти