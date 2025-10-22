Черчесов — об усилении «Ахмата» зимой: Я трансферам не верю

«Я трансферам не верю, я верю в рабочий процесс, в свою работу. Трансферы всегда нужны, как говорил Гаджи Муслимович Гаджиев. Но надо понять, на что мы способны, а не искать где‑то там. Если не в состоянии что‑то сделать сами — тогда, как часто бывает, ищем на стороне. Но у нас нет задачи смотреть где‑то, не поняв, что у нас под носом», — сказал Черчесов «Советскому спорту».