Черчесов — об усилении «Ахмата» зимой: Я трансферам не верю

«Я трансферам не верю, я верю в рабочий процесс, в свою работу. Трансферы всегда нужны, как говорил Гаджи Муслимович Гаджиев. Но надо понять, на что мы способны, а не искать где‑то там. Если не в состоянии что‑то сделать сами — тогда, как часто бывает, ищем на стороне. Но у нас нет задачи смотреть где‑то, не поняв, что у нас под носом», — сказал Черчесов «Советскому спорту».
Станислав Черчесов возглавил «Ахмат» в августе, сменив в должности Александра Сторожука. Под руководством экс-тренера национальной команды «Ахмат» одержал четыре победы, сыграл четыре ничьи и один раз уступил в рамках чемпионата России. Грозненский клуб с 16 очками занимает девятое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги. В следующем туре команда Станислава Черчесова примет «Сочи» 27 октября.
С сентября 2011-го по май 2013 года Станислав Черчесов уже возглавлял грозненский клуб, который в то время носил название «Терек». Черчесов 10 лет не работал в Российской Премьер-лиге — после ухода из московского «Динамо» в 2015 году Станислав Саламович возглавлял зарубежные клубы и национальные команды.
Тренер возглавлял сборную России с 2016-го по 2021 год, под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира в 2018 году. Станислав Черчесов также работал в «Спартаке», «Амкаре», венгерском «Ференцвароше», польской «Легии» и сборной Казахстана, откуда был уволен в январе 2025 года.
