Бубнов считает недоразумением гол Воробьева в ворота ЦСКА

«У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение. Там вся команда “Локомотива” схватилась за голову и все смеялись, не радовались. При этом Тороп отыграл классную игру. Блин, если бы не Тороп, они бы получили еще больше», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».