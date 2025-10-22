Ричмонд
Бубнов считает недоразумением гол Воробьева в ворота ЦСКА

18 октября «Локомотив» на домашнем стадионе разгромили ЦСКА со счетом 3:0 в центральном матче 12-го тура Российской Премьер-лиги.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

27-летний футболист «Локомотва» Дмитрий Воробьев воспользовался ошибкой вратаря красно-синих Владислава Торопа, сумел спасти мяч от ухода за лицевую линию и нанес эффектный полуудар-полунавес с нулевого угла. Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал этот гол в ворота ЦСКА.

«У него мяч свалился. Вот. Поэтому он не бил по воротам, это гол-недоразумение. Там вся команда “Локомотива” схватилась за голову и все смеялись, не радовались. При этом Тороп отыграл классную игру. Блин, если бы не Тороп, они бы получили еще больше», — сказал Бубнов в эфире YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Позднее в эфире канала «Матч ТВ» сам Воробьев, комментируя эпизод с забитым мячом, отметил, что посвятил гол в ворота ЦСКА своей семье.

После 12 туров в чемпионате России «Локомотив» набрал 26 очков и занимает первое место в турнирной таблице. ЦСКА заработал 24 очка и располагается на третьей строчке. В воскресенье, 26 октября, железнодорожники на выезде сыграют с тольяттинским «Акроном».

Александр Бубнов выступал за «Спартак» с 1983-го по 1989 год, дважды становясь с клубом чемпионом СССР, еще один раз Бубнов побеждал в союзном первенстве в составе московского «Динамо». В активе защитника 34 матча за сборную СССР.

В конце 2000-х Бубнов получил известность как футбольный эксперт благодаря подсчетам ТТД. Его методика основана на советской системе анализа футбольных матчей, разработанной в 1970-х годах. Эта система использовалась многими советскими тренерами, включая Валерия Лобановского и Константина Бескова, и была направлена на количественную оценку действий игроков на поле. С развитием продвинутой статистики методика подсчета ТТД утратила свою актуальность.

Локомотив
3:0
Первый тайм: 2:0
ЦСКА
Футбол, Премьер-лига, Тур 12
18.10.2025, 19:45 (МСК UTC+3)
РЖД Арена
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Фабио Челестини
Голы
Локомотив
Алексей Батраков
(Дмитрий Баринов)
17′
Дмитрий Воробьев
45+3′
Николай Комличенко
(Дмитрий Баринов)
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
45
Александр Сильянов
3
Лукас Фассон
25
Данил Пруцев
83
Алексей Батраков
71′
10
Дмитрий Воробьев
5
Жерзино Ньямси
23
Сесар Монтес
6
Дмитрий Баринов
67′
19
Александр Руденко
43′
71′
9
Сергей Пиняев
93
Артем Карпукас
71′
27
Николай Комличенко
ЦСКА
49
Владислав Тороп
78
Игорь Дивеев
90
Матвей Лукин
22
Милан Гайич
3
Данил Круговой
9
Алеррандро
10
Иван Обляков
31
Матвей Кисляк
4
Жоао Виктор
46′
5
Родриго Вильягра
37
Энрике Кармо
67′
30
Глеб Пополитов
17
Кирилл Глебов
77′
20
Матия Попович
Статистика
Локомотив
ЦСКА
Желтые карточки
3
0
Удары (всего)
25
11
Удары в створ
7
4
Угловые
3
8
Фолы
7
8
Офсайды
2
3
Судейская бригада
Главный судья
Иван Абросимов
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Егор Болховитин
(Россия, Ленинградская область)
Боковой судья
Кирилл Большаков
(Россия, Санкт-Петербург)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Роман Сафьян
(Россия, Москва)
