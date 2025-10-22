Ричмонд
Федорищев: Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев оценил процесс обновления «Крыльев Советов» в текущем сезоне.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: РИА "Новости"

22 октября самарцы на выезде сыграют с московским «Динамо» в 6-м туре группового турнира Пути РПЛ Кубка России.

«У нас сегодня кубковая игра с “Динамо” в Москве. Я уверен, что вы увидите красивую игру, я очень доволен тем, что произошло с “Крыльями Советов”, — цитирует Федорищева ТАСС.

Губернатор отметил, что футбольный клуб «полностью пересобрали», обновив элементы управления, руководство, тренерский штаб, с каждым футболистом построили индивидуальную траекторию развития, а также пересмотрели отношения с агентами.

Губернатор также коснулся ситуации относительно долга «Крыльяев Советов» перед компанией «РТ-капитал», отметив, что регион намерен выплатить его после вынесения судебного решения финальной инстанцией. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 октября не удовлетворил апелляцию самарского клуба на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 миллионов рублей. Футбольный клуб не выполняет обязательства по погашению долга с 2016 года.

5 июня Магомед Адиев был назначен на должность главного тренера «Крыльев Советов». В июле генеральным директором клуба стал Тархан Джабраилов, ранее этот пост занимал Роберт Тер-Абрамян. После 12 туров чемпионата страны самарская команда занимает в турнирной таблице 11-е место.