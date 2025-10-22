Федорищев: Очень доволен тем, что произошло с «Крыльями Советов»

Губернатор также коснулся ситуации относительно долга «Крыльяев Советов» перед компанией «РТ-капитал», отметив, что регион намерен выплатить его после вынесения судебного решения финальной инстанцией. Девятый арбитражный апелляционный суд 20 октября не удовлетворил апелляцию самарского клуба на решение Арбитражного суда Москвы по взысканию 923 миллионов рублей. Футбольный клуб не выполняет обязательства по погашению долга с 2016 года.