Онопко: Сейчас футболисты пьют колу, фанту. По-моему, лучше пиво

«Раньше как было: отыграли матч и поехали куда-нибудь — сидят, пьют пиво, играют в нарды, курят, обсуждают что-то. Мне такое нравится, когда посидели все вместе, поужинали, пообщались. Или когда с женами собрались на какое-то событие, на день рождения. Это классно.



Сейчас ребята после игры любят выпить что-то сладкое. Или в дороге останавливаемся на заправке, и все покупают сладкие газировки. Я это не люблю. Но никто не будет им запрещать, все-таки в дороге. В ЦСКА раньше тоже видел: бразильцы очень любили после игры выпить фанту, колу, спрайт. По-моему, лучше выпить пиво. Но у них, видимо, организм требует сладкое», — сказал Онопко.